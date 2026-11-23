بدأت محكمة المنيا الابتدائية تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل التدريبية بالتنسيق مع نقابة محامي المنيا، للتعريف بمنظومة التقاضي الإلكتروني وشرح آليات رفع الدعاوى عن بُعد، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، وتيسير إجراءات التقاضي أمام المواطنين والمحامين.

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وشهدت إحدى ورش العمل، التي عقدت ، بمقر المحكمة، شرحًا لمنظومة وآليات استخدامها عمليًا، وسط تفاعل كبير من المحامين المشاركين، بهدف تعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الخدمات القضائية الرقمية.

وأكد المستشار أسامة عبد المنعم، رئيس محكمة المنيا الابتدائية، في بيان، أن وزارة العدل تشهد طفرة في مجال التحول الرقمي والتقاضي الإلكتروني، تنفيذًا لتوجهات المستشار محمود الشريف، وزير العدل، مشيرًا إلى تفعيل منظومة رفع الدعاوى عن بُعد بمحكمة المنيا الابتدائية، والعمل على تنظيم ورش متخصصة بمختلف أقسام المحكمة لتدريب المتعاملين على استخدامها وتطبيق إجراءاتها عمليًا.

من جانبه أكد مجدي رسلان، نقيب محامي المنيا، أن تفعيل منظومة رفع الدعاوى عن بُعد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير إجراءات التقاضي، ويسهم في تسهيل الخدمات القضائية وتوفير الوقت والجهد على المحامين والمتقاضين.

ووجّه نقيب المحامين الشكر لرئيس محكمة المنيا الابتدائية على مبادرته بتنظيم الورش التدريبية وحرصه على التعاون مع النقابة، بما يعزز التكامل بين جناحي العدالة، ويدعم جهود تطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.