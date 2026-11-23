ترأس اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمتابعة ملفات العمل الخدمي والتنموي، واستعراض معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة باحتياجات المواطنين، بحضور القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية.

وفي ملف توفير السلع الأساسية، وجه المحافظ بالتوسع في إقامة المنافذ والمعارض بمختلف المراكز والقرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع سرعة حصر المواقع المناسبة والتواصل المباشر مع المصانع والمزارع لتوفير السلع بأسعار الجملة، وتعزيز المشاركة المجتمعية لتوسيع نطاق إتاحتها بأسعار مناسبة وجودة عالية.

واستعرض الاجتماع تجربة تنظيم وتقنين أوضاع مركبات «التوك توك» بمركز بني مزار، باعتبارها مرحلة أولى تمهيدًا لتعميم المنظومة على باقي المراكز والمدن، حيث بلغ عدد التراخيص الصادرة نحو 600 ترخيص.

ووجه المحافظ بتيسير إجراءات الترخيص أمام المواطنين، وتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين، بما يسهم في توفير وسيلة انتقال آمنة ومنظمة وتحقيق الانضباط بالشوارع.

وفي قطاع التعليم، شدد المحافظ على مواصلة التوسع في إنشاء المدارس وتجهيز الفصول لخفض الكثافات الطلابية والحد من الفترات المسائية، مشيرًا إلى اعتماده 16 قرار تخصيص لإقامة مدارس جديدة بمختلف مراكز المحافظة، وطرح 9 مدارس بالمنيا ضمن إعلان رسمي بالصحف لطرح 51 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، أكد المحافظ استمرار التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لمتابعة أعمال صيانة وتطهير الترع والمصارف والمساقي الخصوصية، وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع وتلبية احتياجات المزارعين، إلى جانب تكثيف حملات إزالة التعديات والحفاظ على الموارد المائية.

كما استعرض الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والاستعدادات الجارية للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مع إعطاء الأولوية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والقطاع الصحي، مشيدًا بجهود المهندسة منال حسين رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا في دفع معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من مشروعات المبادرة.

وفي سياق ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من إمكانات المحافظة، وجه المحافظ وكلاء الوزارات بالاعتماد على مطبعة المحافظة في توفير احتياجاتهم من المطبوعات والدفاتر والسجلات والأدوات الورقية والمستلزمات المكتبية، والتواصل المباشر معها لموافاتها بالاحتياجات الفعلية بصورة دورية، وعدم التعامل مع مطابع خارجية.

كما ناقش الاجتماع ملف الكلاب الضالة، حيث وجه المحافظ بالتنسيق الكامل بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للتعامل مع الظاهرة وفق الضوابط الصحية والبيئية وقرارات مجلس الوزراء المنظمة، بما يحقق حماية المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي.

وعلى صعيد توفير فرص العمل، أعلنت مديرية العمل عن إتاحة 1000 فرصة عمل في مهن حرفية متنوعة بإحدى الشركات التابعة لمشروع الضبعة النووي، للفئة العمرية من 18 إلى 55 عامًا، على أن تبدأ المقابلات الشخصية للراغبين في التقدم اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر الجاري، ولمدة يومين، بمقر مديرية العمل.

واستمع المحافظ إلى خطة تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، التي تستهدف إتاحة الخدمات الحكومية المميكنة للمواطنين بمختلف المناطق، وتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتيسير الحصول على الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات.

وشدد اللواء عماد كدواني على ضرورة الالتزام بالتكليفات وسرعة التنفيذ واستمرار المتابعة الميدانية، معلنًا إجراء تقييم شامل لأداء رؤساء المراكز والمدن، وفقًا لمعدلات الإنجاز ومدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات على أرض الواقع.

وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي على إضافة مساحة 51.2 متر مربع من أملاك الدولة بالناحية الشرقية لمدرسة البدرمان الثانوية بمركز ديرمواس، ليصبح إجمالي مساحة المدرسة 985.20 متر مربع، تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاء.

كما وافق على السير في إجراءات إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية قلوصنا بمركز سمالوط، عقب تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها 1400 متر مربع.

كما وافق المجلس على تنفيذ مشروع «أرض مصر» لحصر وتوثيق ورفع الحيازات الزراعية مساحيًا بالمراكز التسعة، بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، بهدف حصر الحيازات الفعلية والكشف عن الحيازات الوهمية، وضمان وصول الأسمدة المدعمة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها الفعليين، وتحقيق العدالة في توزيعها.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور سعيد محمد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أحمد جميل، المشرف العام على جهاز تقنين أملاك الدولة، وممثلي المستشار العسكري ومديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية، ومديري إدارات الديوان العام، وممثلي الهيئات والشركات.

