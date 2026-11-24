أبرمت حكومة حزب العمال الأسترالية اتفاقاً مع حزب الخضر لتمرير تشريع "واجب الرعاية الرقمية" الجديد، الذي يهدد شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وميتا بغرامات تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية في حال تقاعسها عن منع الأضرار الإلكترونية والميزات المسببة للإدمان.

تفاصيل قانون الأمان الرقمي الأسترالي وحقوق المستخدمين

أوضح تقرير نشرته وكالة "رويترز" في 24 نوفمبر الجاري عبر منصة "Digg"، أن الحد الأقصى للغرامات المقترحة سابقاً كان يبلغ 109.2 مليون دولار أسترالي، قبل أن يتم ربطه بنسبة 5% من الإيرادات العالمية، مع منح الأفراد حقاً مباشراً لمقاضاة المنصات الرقمية.

ويمتد نطاق التشريع ليشمل تطبيقات المراسلة ومحركات البحث وروبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي، حيث يلزم الشركات باتخاذ خطوات لحماية الأطفال من التنمر والمحتوى المروج لاضطرابات الأكل، وتقليل تعرض البالغين للتهديدات والملاحقة ومشاركة الصور دون موافقة.

وبحسب ما ذكرته شبكة "ABC News"، سيتعين على الشركات تقييم الميزات المسببة للإدمان مثل التمرير اللانهائي للمحتوى وتقديم تقاريرها لهيئة السلامة الإلكترونية، مع إتاحة خيار للأستراليين بعمر 16 عاماً فأكثر لإيقاف خلاصات الخوارزميات والاكتفاء بمحتوى الحسابات التي يتابعونها.

موقف شركات التكنولوجيا ومصير القانون في البرلمان

لفت التقرير إلى أن وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز أعلنت عزم الحكومة طرح مشروع القانون في البرلمان هذا الأسبوع، متوقعة أن تكون الدعاوى القضائية الفردية نادرة، بينما أكدت المتحدثة باسم حزب الخضر سارة هانسون يونج ضرورة رفع دعاوى جماعية إذا فشلت الشركات في تحسين الأمان.

وبحسب ما ذكره الموقع، حذرت مجموعات صناعة التكنولوجيا من أن العقوبات الضخمة قد تدفع الشركات إلى حذف محتوى مشروع بشكل مفرط لتجنب الغرامات، في حين امتنعت شركات "Google" و"Meta" و"Snapchat" عن التعليق لوكالة "رويترز".