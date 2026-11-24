أنهت شركة جوجل رسمياً دعم وإنتاج ستة منتجات وخدمات رئيسية خلال عام 2026 ضمن خطتها لإعادة هيكلة منصاتها والتركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي، شملت مساعدها الصوتي الشهير "Google Assistant" وجهاز "Pixel Tablet" ومكبرات الصوت الذكية.

قائمة أجهزة وخدمات جوجل التي توقفت في 2026

أوضح تقرير تقني نشره موقع "Engadget" أن جوجل أوقفت تدريجياً مساعد "Google Assistant" على الهواتف الذكية وساعات "Wear OS" وأنظمة "Android Auto" في سبتمبر 2026 لصالح مساعد "Gemini"، مع بقائه متاحاً فقط على مكبرات الصوت والسيارات القديمة.

كما أنهت الشركة إنتاج جهاز "Pixel Tablet" في سبتمبر 2026 وأزالت فئة الأجهزة اللوحية من متجرها الرسمي، وذلك بعد توقف إنتاج مكبري الصوت الذكيين "Nest Mini" و"Nest Audio" في يونيو 2026، مع استمرار توفير التحديثات البرمجية لهما وطرح "Google Home Speaker" بسعر 99 دولاراً كبديل يعمل بنظام "Gemini".

وفي مايو 2026، دمجت جوجل تطبيقي "Fitbit" و"Google Fit" داخل منصة موحدة جديدة تحمل اسم "Google Health" مزودة بمدرب صحي بالذكاء الاصطناعي، مما يلزم مستخدمي ساعات وأساور "Fitbit" بالانتقال إليها لمتابعة بياناتهم الصحية.

مصير تقارير الويب المظلم وخدمات البريد الإلكتروني في Gmail

لفت التقرير إلى أن جوجل أغلقت خدمة "Dark Web Report" في يناير 2026، والتي كانت تنبه المستخدمين عند تسريب بياناتهم الشخصية على الويب المظلم، مبررة ذلك برغبتها في التركيز على أدوات توفر خطوات عملية أوضح لحماية الحسابات.

وبحسب ما ذكره الموقع، أوقفت الشركة أيضاً ميزة "Gmailify" خلال الربع الأول من 2026 مع السماح للمستخدمين الحاليين بالاستفادة منها حتى يناير 2027، إلى جانب إنهاء دعم جلب رسائل البريد الإلكتروني عبر بروتوكول "POP" والاعتماد كلياً على معيار "IMAP" الأحدث لمزامنة الحسابات الخارجية داخل تطبيق "Gmail".