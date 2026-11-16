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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سر مفاجئ في نظارات جوجل الذكية الجديدة.. ممنوعة من رؤية هذا الشيء

نظارات جوجل
نظارات جوجل
احمد الشريف

 لطالما واجهت النظارات الذكية انتقادات حادة بسبب مخاوف انتهاك الخصوصية والتصوير السري للمارة في الشوارع. 

ولكن نظارات (Android XR) الجديدة المدمجة بالذكاء الاصطناعي، والتي طورتها جوجل بالتعاون مع سامسونج، جاءت بحل جذري ومفاجئ، حيث تم برمجة هذه النظارة بحيث تكون "ممنوعة" من رؤية وجوه البشر.

طمس الوجوه تلقائياً

وبحسب تقرير نشره موقع "فون أرينا" (PhoneArena) التقني، كشفت جوجل عن قواعد صارمة للخصوصية في نظاراتها الذكية المرتقبة (Samsung Intelligent Eyewear). 

فعندما تطلب من المساعد الذكي "جيميني" التعرف على شيء أمامك أو ترجمة لافتة في الشارع، ستقوم النظارة فوراً بطمس أي وجوه بشرية تظهر في مجال الكاميرا قبل إرسال الصورة لخوادم جوجل لمعالجتها.

الأمر لا يقتصر على المارة فقط، فحتى إذا وقفت أمام مرآة أثناء استخدام المساعد الذكي، ستقوم خوارزميات الخصوصية بطمس وجهك أنت أيضاً، لضمان عدم تسريب أي ملامح بشرية إلى مراكز بيانات الشركة.

لا سجلات ولا استغلال للبيانات

ولضمان أقصى درجات الأمان، أكدت جوجل أن جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تلتقطها النظارة أثناء التواصل مع "جيميني" لن يتم حفظها في سجل الاستخدام على الإطلاق.

والأهم من ذلك، تعهدت الشركة بعدم استخدام هذه البيانات المرئية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها أو لتوجيه إعلانات شخصية للمستخدمين.

ولن تسمح جوجل لتطبيقات الطرف الثالث المتوفرة في متجرها باستخدام كاميرا النظارة لتقنيات التعرف على الوجوه أو البث المباشر، مما يجعل الكاميرا محصنة خلف جدار قوي من الخصوصية.

مؤشر ضوئي إجباري يمنع التلصص

وعلى غرار نظارات "راي بان" من شركة ميتا، تم تزويد النظارة الجديدة بمؤشر ضوئي (LED) إجباري يضيء لتنبيه المحيطين بك أن الكاميرا تعمل. 

وإذا حاول المستخدم التلاعب وتغطية هذا المصباح الصغير أو إخفاءه، ستتوقف الكاميرا عن العمل تماماً.

يُذكر أن نظارة (Samsung Intelligent Eyewear) متاحة حالياً للطلب المسبق بسعر يبدأ من 395 دولاراً أمريكياً، وتتميز بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبطارية تدوم لـ 9 ساعات. 

وستبدأ عمليات الشحن للعملاء في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منتصف شهر ديسمبر المقبل.

نظارات جوجل Android XR سامسونج الذكاء الاصطناعي Samsung Intelligent Eyewear جوجل

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