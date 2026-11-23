حصل النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، على موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على مقترحه بمد فترة تجديد كارنيه التأمين الصحي الشامل لأصحاب المعاشات لتصبح كل عامين بدلًا من عام واحد، في خطوة تستهدف التيسير على أصحاب المعاشات وكبار السن، وتخفيف الأعباء الإدارية ومشقة التردد على منافذ الهيئة سنويًا، وجاءت الموافقة استجابةً للطلب الذي تقدم به النائب في 13 سبتمبر 2026، على أن يقتصر تطبيق الإجراء الجديد على فئة أصحاب المعاشات فقط.

التوقيع على تعهد بتحديث الملف

ويتضمن النظام الجديد التزام صاحب المعاش بالتوقيع على تعهد بتحديث ملفه لدى الهيئة فور حدوث أي تغييرات تطرأ على التكوين الأسري خلال فترة سريان الكارنيه، دون انتظار موعد التحديث الدوري، بما يضمن دقة البيانات واستمرار سلامة الموقف التأميني للأسرة.

وفي إطار الاستعداد لتطبيق المقترح، أصدرت الهيئة التعليمات التنظيمية اللازمة وعممتها على جميع فروعها ومنافذها الخارجية للعمل بموجبها، كما انتهت من تدريب المختصين على آليات تطبيق الإجراء الجديد، بما يضمن تنفيذه بكفاءة وتحقيق المستهدف منه.

وأكد النائب حسن عمار، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات ومراعاة ظروفهم الصحية والعمرية، مشيرًا إلى أن تقليل الإجراءات المتكررة وتيسير حصول كبار السن على الخدمات التأمينية يمثلان أولوية في التعامل مع احتياجات هذه الفئة.

ووجه عمار، الشكر للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على سرعة الاستجابة للمقترح والتعاون في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار جهوده البرلمانية لنقل مطالب المواطنين والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عنهم.