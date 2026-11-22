بدأت المحافظة، اليوم تشغيل مبادرة لتوفير وسيلتي انتقال مجانيتين من خلال سيارتي ميكروباص، لخدمة المواطنين المترددين على مبنى التأمين الصحي الشامل بفندق توليب، تيسيرًا عليهم وتخفيفًا للأعباء المالية عن كاهلهم.

تأتي المبادرة تحت إشراف المهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، من خلال إدارة المواقف وإدارة التأمين الصحي الشامل، لتحديد خطوط السير ومواعيد تشغيل السيارتين، بما يضمن انتظام الخدمة وتيسير استفادة المواطنين منها.

وتتضمن المبادرة تشغيل السيارتين يومين أسبوعيًا، الأحد والثلاثاء ، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، حيث تنطلق السيارة الأولى من الموقف الجديد، بينما تنطلق السيارة الثانية من موقف الفردوس، لنقل المواطنين إلى مبنى التأمين الصحي الشامل بفندق توليب دون تحميلهم أي أعباء مالية.

وتقوم السيارتان بنقل المواطنين إلى مقر التأمين الصحي، والانتظار لحين انتهائهم من الحصول على الخدمات المطلوبة واستكمال إجراءاتهم، ثم إعادتهم مرة أخرى مجانًا إلى الموقف الجديد وموقف الفردوس، وفقًا لخط سير كل سيارة.

تأتي المبادرة في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، خاصة المترددين على منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير وسائل انتقال مجانية وآمنة تساعدهم على الوصول إلى مقار تقديم الخدمة والعودة إلى مناطقهم بسهولة ويسر.

وأكدت المحافظة استمرار العمل على تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية والصحية، تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع احتياجاتهم في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.