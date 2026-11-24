التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كونشورو واسيـسو، سفير إندونيسيا لدى مصر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.

وأكد عوض أهمية تعزيز التعاون الاستثماري في قطاعات السياحة والطاقة النظيفة والبنية التحتية والصناعات التحويلية، إلى جانب المشروعات الموجهة للتصنيع، بما يدعم إقامة مشروعات إنتاجية ويعزز القدرات الصناعية والتصديرية.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة، والتعريف بالمزايا والحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين، بما يشجع الشركات الإندونيسية على دراسة السوق المصرية والتوسع في مشروعاتها.

وأشار إلى أهمية استكشاف فرص إقامة شراكات بين المؤسسات التمويلية الإندونيسية ونظيراتها المصرية لدعم المشروعات التنموية، بما يشمل فرص التعاون مع الأزهر الشريف ومدينة البعوث الإسلامية.

ولفت عوض إلى فرص تعزيز الاستثمارات الإندونيسية في المنشآت الفندقية والسياحية المصرية، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية والغرف السياحية، ودراسة دخول المستثمرين الإندونيسيين في شراكات لتطوير وتشغيل فنادق ومنشآت سياحية.

دعم الشراكات الاستثمارية مع الجانب الإندونيسي

وأكد حرص الهيئة على دعم الشراكات الاستثمارية مع الجانب الإندونيسي، وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين الراغبين في دخول السوق المصرية، وتعزيز التواصل بين المؤسسات والشركات لتحويل فرص التعاون إلى مشروعات ملموسة.

من جانبه، أكد السفير الإندونيسي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاستثماري مع مصر، وتطلع الشركات والمؤسسات الإندونيسية إلى استكشاف الفرص المتاحة وتوسيع التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق ودراسة مجالات التعاون المطروحة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.