وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بتكثيف الحملات الميدانية لمواجهة مخالفات فرز القمامة بالشوارع والتصدي لظاهرة النباشين والفريزة ورفع كافة الممارسات العشوائية التي تتسبب في تشويه المظهر الحضاري وإعاقة الحركة المرورية، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر العام.

واطّلع محافظ الجيزة على جهود الحملة التي نفذتها هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم واستهدفت رفع الفريزة والنباشين لمواجهة أعمال الفرز العشوائي للمخلفات بمنطقتي المريوطية فيصل والمجزر الآلي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع جميع تجمعات الفريزة والمخالفات الموجودة بمنطقتي المريوطية فيصل والمجزر الآلي، وإزالة أماكن الفرز العشوائي للمخلفات، مع مصادرة الجونيات المستخدمة في أعمال الفرز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في القضاء على تلك البؤر وتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري بالمنطقتين.