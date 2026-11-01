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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر يحسم الجدل بشأن مصير وائل جمعة حال رحيل حسين عموتة عن الأهلي

وائل جمعة وحسين عموتة
وائل جمعة وحسين عموتة

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من احتمالية رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة حسين عموتة، مؤكدًا أن مصير الطرفين غير مرتبط ببعضهما، وأن تقييم عمل مدير الكرة يجب أن يكون وفقًا لدوره الإداري فقط.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مستقبل وائل جمعة لا يرتبط باستمرار حسين عموتة أو رحيله عن القيادة الفنية للأهلي، موضحًا أن رحيل المدير الفني لا يعني بالضرورة رحيل مدير الكرة.

وأضاف: «مصير وائل جمعة غير مرتبط بمصير الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسين عموتة في البقاء أو الرحيل، يعني لو عموتة مشي وائل جمعة هيمشي؟ قولًا واحدًا لأ، لأن الأمور إداريًا ماشية بشكل كويس، والصح إنه يتحاسب على دوره هو بس».

ويأتي ذلك في ظل حالة الترقب داخل النادي الأهلي بشأن مستقبل الجهاز الفني، بعد تذبذب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، ورغبة الإدارة في تقييم الأداء الفني والإداري بصورة منفصلة.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في حجز مقعده بالدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق بداية قوية في مشواره بالبطولة، ومواصلة المنافسة على اللقب، في ظل تطلعات جماهيره لحصد المزيد من البطولات المحلية.

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