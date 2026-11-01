أزمة صنعت عودته إلى القمة.. من هو أشرف عبادة المرشح لتدعيم دفاع الأهلي؟

دخل الجزائري أشرف عبادة مدافع اتحاد العاصمة دائرة الأسماء المطروحة لتدعيم الخط الخلفي بالنادي الأهلي في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة في تدعيم مركز قلب الدفاع بعناصر جديدة استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي اسم المدافع الجزائري ضمن الخيارات التي تحظى بالاهتمام بعدما خاض رحلة كروية شهدت العديد من التحولات ما بين البدايات في أندية الدرجات الأدنى وفرض نفسه في دوري المحترفين الجزائري ثم المرور بتجربة صعبة مع وفاق سطيف قبل العودة إلى الواجهة من بوابة جمعية الشلف والوصول إلى اتحاد العاصمة وتمثيل منتخب الجزائر.

ولا تقتصر قصة أشرف عبادة على كونه مدافعًا يمتلك تجربة في الملاعب الجزائرية بل تحمل مسيرته العديد من المحطات التي ساهمت في تشكيل شخصيته الكروية بداية من مدينة تقرت مرورًا بتجارب مختلفة داخل الجزائر وصولًا إلى اهتمام الأهلي بالحصول على خدماته.

من هو أشرف عبادة؟

وُلد أشرف عبادة في ولاية تقرت الجزائرية الواقعة شمال الصحراء شرق البلاد ومنها بدأت علاقته بكرة القدم بعدما اتجه إلى ممارسة اللعبة في فريق مدينته باحثًا عن فرصة لإظهار قدراته والدخول إلى عالم الاحتراف.

ومع بداياته نجح المدافع الجزائري في لفت الأنظار بفضل إمكاناته الدفاعية ليحصل على فرصة الانتقال إلى مولودية العلمة التي مثلت أولى المحطات المهمة في مشواره بعدما ابتعد تدريجيًا عن محيطه المحلي وبدأ خوض تجربة أكثر تنافسية.

وشكلت هذه المرحلة خطوة مهمة في تكوين اللاعب إذ عمل على تطوير قدراته في مركز قلب الدفاع واكتساب الخبرة في التعامل مع المهاجمين فضلًا عن تحسين قدرته على قراءة تحركات المنافسين والتعامل مع المواقف الدفاعية المختلفة.

وخلال ثلاثة مواسم قضاها مع مولودية العلمة استطاع عبادة أن يضع نفسه على خريطة اهتمامات الأندية الجزائرية بعدما قدم مستويات ساعدته على الانتقال إلى منافسات دوري الدرجة الأولى لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرته.

جمعية الشلف.. المحطة التي صنعت اسم المدافع الجزائري

في عام 2021 انتقل أشرف عبادة إلى جمعية الشلف قادمًا من مولودية العلمة ليبدأ تجربة جديدة مع أحد الأندية المعروفة في الكرة الجزائرية والتي ساعدته على الانتقال إلى مستوى أكثر قوة من المنافسة.

ولم يتوقف دوره عند المشاركة في المباريات بل كان حاضرًا أيضًا خلال رحلة الفريق نحو التتويج بكأس الجزائر لموسم 2022-2023 في واحدة من أبرز المحطات الجماعية التي شهدتها مسيرته.

وخلال تجربته الأولى مع جمعية الشلف خاض المدافع الجزائري 106 مباريات في مختلف المسابقات وفقًا للأرقام الواردة بشأن مسيرته دون تسجيل أهداف أو صناعة تمريرات حاسمة وهو ما يعكس طبيعة أدواره التي تركز بالأساس على المهام الدفاعية.

وفاق سطيف.. تجربة قصيرة تحولت إلى أزمة في مسيرة عبادة

بعدما قضى ثلاثة مواسم مع جمعية الشلف قرر أشرف عبادة خوض تحدٍ جديد لينتقل خلال صيف 2024 إلى وفاق سطيف بعقد يمتد لمدة موسمين.

لكن التجربة لم تسر وفق التوقعات بعدما خاض اللاعب فترة الإعداد الصيفية قبل أن تفاجئه إدارة النادي بقرار فسخ التعاقد بسبب عدم الاقتناع بمستواه وفقًا للرواية المتداولة بشأن تلك المرحلة.

وشكل القرار محطة صعبة في مسيرة عبادة بعدما وجد نفسه دون فريق في توقيت حساس رغم استعداده لبدء تجربة جديدة ليصبح مطالبًا بالبحث عن وجهة أخرى تمنحه فرصة استعادة الاستقرار ومواصلة اللعب.

العودة من الباب الصعب

بعد فسخ تعاقده مع وفاق سطيف عاد أشرف عبادة إلى جمعية الشلف النادي الذي شهد أبرز فترات تطوره بحثًا عن فرصة جديدة لاستعادة مستواه ومواصلة مشواره في الدوري الجزائري.

ورغم الأجواء الصعبة تمسك المدافع الجزائري بفرصته وعمل على استعادة مكانه داخل الفريق مستفيدًا من معرفته السابقة بأجواء النادي وخبراته التي اكتسبها خلال تجربته الأولى معه.

وكانت هذه المرحلة بمثابة نقطة تحول جديدة في مسيرته بعدما استطاع تجاوز أزمة فسخ التعاقد مع وفاق سطيف وتحويل فترة التعثر إلى فرصة لاستعادة الثقة وإثبات قدراته من جديد.

منتخب الجزائر يفتح الباب أمام أشرف عبادة

جاءت المستويات التي قدمها أشرف عبادة مع جمعية الشلف لتمنحه فرصة الظهور على المستوى الدولي بعدما تلقى استدعاء من مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

ومثلت هذه الخطوة محطة مهمة في مشواره بعدما انتقل من دائرة المنافسة المحلية إلى فرصة تمثيل منتخب بلاده والاحتكاك بلاعبين من مدارس كروية مختلفة.

ومنحت المشاركة الدولية عبادة خبرة إضافية وعززت من حضوره في سوق الانتقالات الجزائرية بعدما أصبح يمتلك تجربة تجمع بين المنافسات المحلية والظهور بقميص منتخب بلاده.

اتحاد العاصمة.. الصفقة الأغلى

في فبراير الماضي انتقل أشرف عبادة إلى اتحاد العاصمة الجزائري بعدما أعلن النادي التعاقد معه خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية بعقد يمتد لمدة ثلاثة أعوام ونصف عقب مفاوضات استمرت عدة أيام.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «الخبر» الجزائرية بلغت القيمة المالية للصفقة 650 ألف يورو بما يعادل نحو 100 مليون دينار جزائري مشيرة إلى أن الصفقة أصبحت الأغلى في تاريخ الدوري الجزائري من الناحية المالية وفقًا لما أورده التقرير.

وأضافت الصحيفة أن المدافع الجزائري سيحصل على راتب شهري صافٍ يتجاوز قليلًا 4 ملايين دينار جزائري بما يعادل نحو 26 ألف يورو.

لماذا يهتم الأهلي بالتعاقد مع أشرف عبادة؟

يأتي اهتمام الأهلي بأشرف عبادة في إطار رغبة الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة في زيادة الخيارات المتاحة بمركز قلب الدفاع ومنح الفريق حلولًا إضافية للتعامل مع ضغط المباريات وتعدد المنافسات خلال الموسم.

ويمتلك المدافع الجزائري مجموعة من التجارب التي قد تدعم فرصه في خوض تحدٍ جديد خارج بلاده أبرزها مشاركاته مع جمعية الشلف وتجربته الحالية مع اتحاد العاصمة إلى جانب ظهوره مع منتخب الجزائر في كأس العرب 2025.

لكن يبقى حسم انتقال عبادة إلى الأهلي مرتبطًا بالتطورات الخاصة بالمفاوضات ومدى التوافق بين الأطراف المعنية بشأن المقابل المالي والشروط التعاقدية فضلًا عن الرؤية الفنية النهائية للجهاز الفني.