إعلامي الوزراء: إجازة منتصف العام الدراسي أسبوعان وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله من مزاعم بشأن إصدار قرار بمد إجازة منتصف العام الدراسي لطلاب المدارس إلى 30 يومًا بدلًا من 15 يومًا.

وأوضح المركز ، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أفادت بأنه لم يتم إصدار أي قرارات بمد إجازة منتصف العام الدراسي، مشيرةً إلى أن الإجازة ستبدأ في موعدها المحدد وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وذلك اعتبارًا من يوم الموافق 23 يناير 2027، ولمدة أسبوعين، دون أي تغيير في موعدها أو مدتها.

ويهيب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بأولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.