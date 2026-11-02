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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أنشطة تعليمية وترفيهية للتعرف على الثقافة اليابانية في دمياط الجديدة

المدرسه اليابانية
المدرسه اليابانية
زينب الزغبي

شهدت فعاليات اليوم الياباني بالمدرسة المصريه اليابانية بدمياط الجديدة، باشراف كلا من الدكتورة ولاء الدري مدير المدرسه وإبراهيم بدر وكيل المدرسة، مجموعه من الأنشطة التعليمية والترفيهية المميزة، التي أتاحت للطلاب فرصة التعرف على الثقافة اليابانية، واكتساب مجموعة من القيم الإيجابية، من بينها التعاون والاحترام والنظام وتحمل المسؤولية.

وتضمنت الفعاليات أنشطة متنوعة بمشاركة الطلاب والمدرسين ، عكست روح الإبداع والعمل الجماعي، وشجعتهم على الاكتشاف والتعبير عن مواهبهم وقدراتهم، في تجربة تعليمية مميزة تجمع بين المتعة والمعرفة، وتسهم في توسيع مداركهم والتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى.

وجاءت الفعاليات في إطار حرص المدرسة على تقديم أنشطة تربوية هادفة، لا تقتصر على الجانب التعليمي فقط، بل تمتد إلى بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وتعزيز روح التعاون والانتماء.

واختتمت الفعاليات بأجواء من البهجة والتفاعل، وسط مشاركة مميزة من الطلاب الذين قدموا نماذج تعكس حماسهم وإبداعهم خلال الأسبوع الياباني.

دمياط محافظة دمياط المدرسه اليابانية دمياط الجديده

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