الري: تجديد بعض الكباري على المجاري المائية والطلبات ودراسة تغطية عدد من الترع

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث عدد من المطالب الجماهيرية والطلبات المقدمة من المواطنين بدوائرهم ، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .



حيث التقى الدكتور سويلم بكل من النائب جمال الفار عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، والنائبة أماني أبو اليزيد عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ.



وقد أكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم أحد أبرز حلقات التواصل مع المواطنين، بما يُسهم في التعرف على احتياجات المواطنين ودراسة الطلبات المقدمة طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.



وشهد اللقاء استعراض عدد من الطلبات والمقترحات المتعلقة بتغطية عدد من الترع، حيث أكد الدكتور سويلم على أهمية إجراء دراسة فنية متأنية قبل الموافقة على أي طلبات لتغطية المجاري المائية، بما يحقق الحفاظ على كفاءة المنظومة المائية وضمان حسن إدارة وتوزيع المياه.



كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بإحلال وتجديد بعض الكباري على المجاري المائية، حيث وجه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المختصة بسرعة إجراء المعاينات اللازمة، واتخاذ الإجراءات المطلوبة طبقًا للحالة الفنية ومدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.