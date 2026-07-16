قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهداء ومصابون .. غارات إسرائيلية مُتواصلة على قطاع غزة | صور
الكويت: التمادي الإيراني في النهج العدواني ضد بلادنا ودول مجلس التعاون يقوض أمن المنطقة
قادمة من إيران.. الكويت تعلن التصدي لهجمات طائرات مسيّرة
بأشد العبارات.. الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن
إجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 ..معلم يحسم الجدل
شقيقه طالبة ثانوية عامة تستقبلها بالورود عقب الامتحانات في الإسكندرية
نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك
اليابان واليونان تؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز التنسيق بشأن إيران
مدبولي: إجراءات جديدة لحماية العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والعاملين بالخارج
مدبولي: العلمين الجديدة تشهد نقلة في تشغيل المشروعات و جذب السائحين
وفد طبي يمني يشيد بمستوى الخدمات التخصصية وزراعة النخاع في مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
ورود وشوكولاتة ورذاذ الفوم.. فرحة عارمة لطلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حملة تجسس داخل مختبرات أميركية .. 150 كلمة سرية فتحت الأبواب

حملة تجسس داخل مختبرات أميركية.. 150 كلمة سرية فتحت الأبواب
حملة تجسس داخل مختبرات أميركية.. 150 كلمة سرية فتحت الأبواب
شيماء جمال

أمضت مجموعة قرصنة مرتبطة بالصين أكثر من عام في سرقة بيانات سرية من مؤسسات أكاديمية وطبية وعسكرية بحثية في الولايات المتحدة وكندا، قبل أن يتم اكتشاف نشاطها، بحسب ما أعلنت شركة غوغل.

وذكرت مجموعة استخبارات التهديدات التابعة لجوجل، في تقرير، أن القراصنة سعوا بين سبتمبر 2023 ونوفمبر 2025 إلى الحصول على معلومات تتعلق بالاستخبارات الدفاعية، والاستراتيجية العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والذكاء الاصطناعي، والمركبات غير المأهولة، وبرامج الحرب السيبرانية، والأبحاث الطبية، وفقا لما جاء عبر سكاى نيوز عربية.

ولم تكشف جوجل أسماء المؤسسات المستهدفة، لكنها أوضحت أن نشاطها يشمل مجالات واسعة، من اكتشاف الأدوية والتجارب السريرية، إلى سياسات الصحة العامة والجاهزية العسكرية.

وأضافت أن هذه المؤسسات توظف مجتمعة آلاف الأشخاص، وتبلغ ميزانياتها البحثية مليارات الدولارات.

ونسبت جوجل الحملة إلى مجموعة قرصنة تطلق عليها اسم UNC6508، وهي جهة تجسس سيبراني جديدة نسبياً ولا تتوافر عنها معلومات كثيرة.

وقال لوك ماكنمارا، نائب كبير المحللين في مجموعة استخبارات التهديدات التابعة لجوجل، إن أساليب المجموعة تتوافق إلى حد بعيد مع أنشطة قرصنة مرتبطة بالصين رُصدت على مدى سنوات، وتركز على جمع معلومات يُرجح أن تكون موضع اهتمام الحكومة الصينية.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن فوراً على طلب للتعليق، فيما تنفي بكين باستمرار تنفيذ أنشطة قرصنة غير مشروعة أو التغاضي عنها.

ويعود أقدم نشاط معروف مرتبط بالحملة إلى سبتمبر 2023، عندما استغل القراصنة ثغرات في خوادم تعمل بتطبيق REDCap، وهو برنامج إلكتروني تستخدمه المؤسسات غير الربحية على نطاق واسع لإنشاء الاستبيانات وقواعد البيانات وإدارتها عبر الإنترنت.

وباستخدام برمجيات خبيثة صُممت خصيصاً لهذه العملية، سرق القراصنة بيانات دخول شرعية إلى REDCap، ما سمح لهم بالتسلل إلى شبكات المؤسسات المستهدفة.

وبعد ذلك، أنشأوا نظاماً يحوّل تلقائياً رسائل البريد الإلكتروني التي تتضمن أياً من نحو 150 كلمة مفتاحية ومصطلح بحث إلى حساب على Gmail يسيطرون عليه، وفقاً للباحثين.

وشملت الكلمات المفتاحية أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني لأشخاص يعملون في المؤسسات المستهدفة، إلى جانب مصطلحات مرتبطة بالسياسات الجيوستراتيجية، والاستراتيجيات العسكرية، والتكنولوجيا المتقدمة، والأبحاث الطبية.

ولم يرد القائمون على تطبيق REDCap على طلب للتعليق.

تجسس مختبرات أميركية حملة تجسس جوجل سكاى نيوز عربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

شحن عداد الكهرباء

الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

جروبات الغش

تداول أسئلة وإجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة بتليجرام بعد توزيعها باللجان

عموته

محمد شبانة: منصف بقرار أهلاوي لمدة 5 سنوات مقابل 2.5 مليون دولار

ترشيحاتنا

تموين الشرقية

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

تويوتا كراون

أول صور رسمية.. ظهور تويوتا كراون كروس أوفر 2027

بالصور

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

فيديو

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

اسماعيل الفتح

علاقة خاصة بميسي.. سر الجدل حول حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد