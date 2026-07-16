الأرصاد: الأجواء حارة رطبة نهارا والمحسوسة بالقاهرة تصل لـ37 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأوضح الدكتور محمود شاهين مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة):

القاهرة الكبرى: العظمى 35، المحسوسة 37.

الوجه البحري: العظمى 34، المحسوسة 36.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31، المحسوسة 35.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33، المحسوسة 36.

شمال الصعيد: العظمى 37، المحسوسة 39.

جنوب الصعيد: العظمى 42، المحسوسة 43.

ونوه ان ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح من (2 إلى 4) درجة.

وأشار إلى أنه توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ونوه انه تتكون شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة ويعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل.

كما سنشهد نشاطا للرياح على بعض شواطئ (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - بورسعيد) مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.5 - 2) متر.