الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال مارس 2026

ارتفع نشاط التأمين -الأقساط، التعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة- في مصر خلال شهر مارس 2026 ليسجل 20.5 مليار جنيه.

أولا: أقساط التأمين

كشفت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها حصل “صدى البلد” علي نسخة منه، عن نمو أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات في مصر بنسبة 34%، خلال شهر مارس 2026، وذلك على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 12.1 مليار جنيه خلال مارس الماضي، مقابل 9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2025 بنمو 34.7%.

ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات لنحو 7.5 مليار جنيه خلال شهر مارس 2026، مقارنة 5.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025 بنمو 46.7%.

سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.7 مليار جنيه في مارس 2026، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه في شهر مارس 2025، بنمو 19.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 27.6% لتسجل 9.7 مليار جنيه خلال شهر مارس 2026، مقابل 7.6 مليار جنيه خلال شهر مارس 2025.

ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 74.3 %، لتسجل 2.5 مليار جنيه خلال مارس 2026، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2025.

ثانيا: التعويضات

تراجعت قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال شهر مارس 2026 بنسبة 11.1%.

تراجعت قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال شهر مارس 2026 بنسبة 11% لتسجل 5 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.

تراجعت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنحو 1,9 مليار جنيه خلال شهر مارس 2026 مقارنة 2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025 بانخفاض سنوي قدره 6.4%.

فيما انخفضت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 26.3 %، لتسجل 3 مليار جنيه في مارس 2026، مقارنة 2.4 مليار جنيه في مارس 2025.

وشهدت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري نموا لتسجل 4.5 مليار جنيه خلال شهر مارس 2026 مقابل 4 مليار جنيه خلال شهر مارس 2025، بارتفاع 12,8%، على أساس سنوي.

فيما هبطت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 3.3%، لتسجل 463 مليون جنيه خلال شهر مارس 2026 مقارنة 479 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

وارتفعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال مارس 2026 بنسبة 51.6 % على أساس سنوي.

وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 3.2 مليار جنيه خلال مارس 2026 مقابل 2.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025، بزيادة نحو 51.6 %.