تراجع أرباح "لامبورجيني" التشغيلية بضغط من التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية

أعلنت شركة "لامبورجيني" الإيطالية للسيارات الفارهة انخفاض أرباحها التشغيلية بنسبة 8.3% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 395 مليون يورو، مقارنة بـ 431 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على خلفية الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط الجمركية وسعر الصرف التي تضرب قطاع السيارات الفاخرة عالمياً.

ورغم انخفاض إجمالي التسليمات بنسبة 4.6% لتصل إلى 5,422 سيارة، سجلت الإيرادات نمواً بنسبة 7.4% لتصل إلى مستوى قياسي عند 1.74 مليار يورو. وأرجعت الشركة هذا النمو إلى إقبال العملاء على خيارات التعديل والتخصيص الحصرية عالية الردود، مما أدى إلى رفع متوسط سعر البيع وامتصاص جزء من تراجع الأحجام.

وأوضح المدير المالي للشركة، باولو بوما، أن زيادة الرسوم الجمركية في أسواق رئيسية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى جانب تقلبات أسعار العملات وضعف الطلب في الصين والشرق الأوسط، شكلت جميعها ضغوطاً مباشرة على هامش الربح التشغيلي الذي تراجع إلى 22.7%.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي شتيفان فينكلمان أن الشركة لاتزال تتمتع بمرونة عالية وقدرة على التكيف مقارنة بالانكماش العام في السوق، مشيراً إلى استمرار خطط التوسع في فئات السيارات الهجينة من طرازات "ريفيولتو" و"أوروس".