يسرا تخطف الأنظار بفستان أحمر في أحدث ظهور .. شاهد

حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت يسرا في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت يسرا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، تزينت بمجموعة من المجوهرات الت منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت يسرا بخصلات شعرها الأشفر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.