مايا دياب من أمام النيل: مش محتاجة اوصف شعوري

شاركت الفنانة مايا دياب جمهورها صورا جديدة من أمام النيل ،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي أكس.

وتألقت مايا دياب بإطلالة جذابة مرتدية توب وبنطلون جلد باللون الأسود ، وعلقت كاتبه: مش محتاجة اوصف شعوري قدام النيل .."ما شربتش من نيلها"..يللا غنّوا.

كانت تصريحات مايا دياب، قد أثارت جدلًا واسعًا بعد تعبيرها عن حزنها وغضبها من الأوضاع الحالية في لبنان، في ظل ما وصفته بحالة التشتت والانقسام في الآراء داخل المجتمع.

وكتبت مايا من خلال حسابها الشخصي اكس :" لبنان بلد يجب ان يحكمه شخص واحد، رأي واحد، رؤية واحدة ونظرية واحدة لأن ما يحصل اليوم في لبنان ليس له علاقة لا بالحرية ولا بالديمقراطية ،اصلاً لا تليق بنا الحرية والديمقراطية وبالزمانات كتبت عن نوع حكم لازم يحكمنا قامت القيامة على كلامي.

وتابعت: "شعب غير منسجم ولا متجانس، مئة وجهة نظر بالثانية الواحدة، منابر مفتوحة ليلّي بيفهم وليلّي ما بيفهم، تشتيت الناس بآراء مضادة لبعضها وكل رأي له مرجعية سياسية أو عقيدة معقّدة، حلّنا الوحيد ديكتاتورية مقنّعة أو وقحة ما بتفرق، بس بتفرق النتيجة.. بلد يمشي برؤية واحدة وبس والكل وراها والقصاص صارم..