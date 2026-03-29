مايا دياب تثير الجدل: الديمقراطية لا تليق بلبنان

أثارت تصريحات مايا دياب جدلًا واسعًا بعد تعبيرها عن حزنها وغضبها من الأوضاع الحالية في لبنان، في ظل ما وصفته بحالة التشتت والانقسام في الآراء داخل المجتمع.

وكتبت مايا من خلال حسابها الشخصي اكس :" لبنان بلد يجب ان يحكمه شخص واحد،رأي واحد،رؤية واحدة ونظرية واحدة لأن ما يحصل اليوم في لبنان ليس له علاقة لا بالحرية ولا بالديمقراطية ،اصلاً لا تليق بنا الحرية والديمقراطية وبالزمانات كتبت عن نوع حكم لازم يحكمنا قامت القيامة على كلامي.

وتابعت :" شعب غير منسجم ولا متجانس، مئة وجهة نظر بالثانية الواحدة،منابر مفتوحة ليلّي بيفهم وليلّي ما بيفهم،تشتيت الناس بآراء مضادة لبعضها وكل رأي له مرجعية سياسية أو عقيدة معقّدة،حلّنا الوحيد ديكتاتورية مقنّعة أو وقحة ما بتفرق،بس بتفرق النتيجة.. بلد يمشي برؤية واحدة وبس والكل وراها والقصاص صارم..

‏شوفوا وين صرنا ووين رايحين .

‏انتوا يا جماعة الكراسي كلكن بدون استثناء بعتوا لبنان مقابل شو؟؟ عطيتوهن السيادة مقابل الكرسي؟؟