صاحب الروح والضحكة الحلوة.. مايا دياب توجة رسالة موثرة لـ هاني شاكر

‏وجهت الفنانة اللبنانية مايا دياب رسالة موثرة الي الفنان هاني شاكر بعد تدهور حالته الصحية، ودخوله العناية المركزة في إحدى المستشفيات بفرنسا.

وكتبت مايا من خلال حسابها الشخصي على منصة اكس :" كل الدعوات بالشفاء للفنان الكبير ⁧‫#هاني_شاكر‬⁩ اللي قدم للساحة الفنية المصرية والعربية أجمل الأعمال الخالدة، صاحب الروح الطيبة والضحكة الحلوة ".

ونفت نقابة المهن الموسيقية ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأكدت مصادر خاصة داخل نقابة الموسيقيين، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن كل ما يتم تداوله بشأن وفاة هاني شاكر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة مشددة على ضرورة عدم نشر أخبار قد تثير القلق بين أسرته وجمهوره.

وأوضحت المصادر أن حالته الصحية تستدعي المتابعة دون الدخول في تفاصيل غير دقيقة، مطالبة الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل بدلًا من تداول أخبار غير مؤكدة.