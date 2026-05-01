في عيد ميلادها الـ 27 .. إطلالات أثارت الجدل لـ منة عرفة

تحتفل اليوم الفنانة الشابة منة عرفة بعيد ميلادها الـ 27، ودائما ما تخطف الأنظار بأناقتها وجمالها.

إطلالات منة عرفة

تشارك منة عرفة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورها في مختلف المناسبات مما كشف عن ذوقها الراقي و الأنيق.

تحرص منة عرفة على اتباع احدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها ويبرز رشاقتها وقوامها المثالي، كما تميل إلي الأزياء الملفتة في الكثير من الأحيان.

تفضل منة عرفة التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضةو الأزياء وهو ما يميزها عن غيرها من النجمات في الوسط الفني.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد منة عرفة على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي تتناسب معها وتبرز جمالها أيضا.