دينا الشربيني تبهر متابعيها بأناقتها.. شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور للفنانة دينا الشربيني، وذلك خلال مشاركتها في العرض الخاص للفيلم العالمي The Devil Wears Prada 2.

إطلالة دينا الشربيني

خطفت دينا الشربيني الأنظار في الصور بإطلالة كشفت عن أناقتها، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير ذا أكمام مكشوفة و اتسم باللون الأسود المزين بالورد زنسقت معه وشاح أحمر اللون.

أكملت دينا الشربيني إطلالتها بكلاتش أحمر مع حذاء ذا كعب عالي بنفس اللون، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت دينا الشربيني على خصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.