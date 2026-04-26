فرص توظيف لخريجي الفني.. وفعاليات ثقافية ولقاءات نارية في الدوري الإيطالي

شهدت أجندة اليوم تنوعًا في الفعاليات ما بين فرص التوظيف، والأنشطة الثقافية، والمباريات الرياضية، بحسب ما تم استعراضه في برنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى المصرية.

ففي ملف التوظيف، تنطلق فعاليات “أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026”، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من شركاء الصناعة، في خطوة تستهدف دعم فرص التشغيل وربط الخريجين بسوق العمل.

ثقافيًا، ينظم قطاع الفنون التشكيلية ورشة فنية داخل متحف أحمد شوقي، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تتويج أحمد شوقي بلقب “أمير الشعراء” عام 1927. وتحمل الورشة عنوان “الفنون التشكيلية في حضرة الأمير”، بإشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي.

رياضيًا، يشهد الدوري الإيطالي مواجهات قوية ضمن الجولة الـ34، حيث يلتقي فيورنتينا مع ساسولو في تمام 1:30 ظهرًا، بينما يواجه جنوى نظيره كومو في الرابعة عصرًا.

وفي أبرز مواجهات اليوم، يصطدم تورينو مع إنتر ميلان في السابعة مساءً، بالتزامن مع قمة مرتقبة تجمع ميلان ويوفنتوس، في واحدة من أقوى مباريات الجولة.

