لهذه الأسباب زاد الموت المفاجئ بين الشباب.. جمال شعبان يوضح

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أبرز أسباب الموت المفاجئ بين الشباب تحت س الـ 35 وكيفية الوقاية .

أسباب الموت المفاجئ بين الشباب

اختلال كهربي في القلب

اعتلال في عضلة البطين الأيمن أو الأيسر

جلطة في الشريان التاجي

بسبب الكولسترول الوراثي

أو ما بعد كورونا

أو المكملات

والهورمونات

والمخدرات

والمسكنات

والتدخين

التاريخ الطبي في الأسرة مهم، خاصة لو في حد مات فجأة

رسم القلب العادي ممكن يحل مشاكل كتيرة

الوقاية من الموت المفاجئ بين الشباب

اكتشاف الضغط وضبطه

وفحص السكر والكولسترول واليوريك اسيد وضبطهم

علاج الأمراض المناعية مثل الصدفية

تجنب التدخين والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالمحليات الصناعية والمخدرات والمكملات والهورمونات والمسكنات

متابعة ما بعد كورونا

الانتظام في وجبة افطار صحي

النوم فترات كفاية

التخسيس والحفاظ علي الوزن

ممارسة المشي يوميا

والهدوء النفسي والتكيف مع ضغوطات الحياة

صلة الأرحام والحفاظ علي شريك الحياة