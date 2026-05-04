تراجع جديد للذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين.. سعر عيار 21 الآن

استمرت موجة التراجعات في أسعار الذهب على مدار اليوم الاثنين 4 مايو 2026، حيث سجلت الأسعار هبوطاً إضافياً بختام التعاملات المسائية، ويأتي هذا التراجع استكمالاً لسلسلة الانخفاضات التي بدأت منذ الصباح، ليفقد الجرام نحو 25 جنيهاً في المتوسط خلال الفترة المسائية، ويصل إجمالي التراجع على مدار اليوم إلى حوالي 75 جنيهاً في الجرام الواحد لمختلف الأعيرة.



أسعار الذهب الآن في مصر



ووفقاً لآخر تحديثات سوق الصاغة بختام تعاملات اليوم الاثنين 4 مايو، فقد جاءت أسعار الذهب كالتالي:

بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 7863.00 جنيهاً،

في حين سجل عيار 21، وهو الأكثر طلباً وانتشاراً في السوق المصري، 6880.00 جنيهاً للجرام بختام التعاملات.



وفيما يخص الأعيرة الأخرى، سجل عيار 18 نحو 5897.00 جنيهاً، وعيار 14 نحو 4587.00 جنيهاً.



وعلى صعيد السبائك والعملات الذهبية، سجل سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) نحو 55041.00 جنيهاً، في حين بلغت قيمة أونصة الذهب لعيار 24 نحو 244567.00 جنيهاً.



أسباب استمرار تراجع الذهب



يرجع هذا التراجع الملحوظ في السوق المحلي إلى تأثره المباشر بالهبوط الحاد في أسعار المعدن النفيس عالمياً، حيث انخفضت الأسعار في البورصات العالمية بنسبة وصلت إلى 2.11%.

كما تراجع سعر الأوقية بحوالي 97 دولاراً لتستقر عند مستوى 4518 دولاراً، وهو ما انعكس

بشكل مباشر على أسعار الذهب محلياً في مصر.



ويترقب المتعاملون في سوق الذهب استقرار الأوضاع العالمية لبيان مدى استمرارية هذا التراجع أو حدوث تغييرات جديدة في حركة الأسعار مع بداية تعاملات صباح الغد.

