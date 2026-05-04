الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع جديد للذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين.. سعر عيار 21 الآن

رانيا أيمن

استمرت موجة التراجعات في أسعار الذهب على مدار اليوم الاثنين 4 مايو 2026، حيث سجلت الأسعار هبوطاً إضافياً بختام التعاملات المسائية، ويأتي هذا التراجع استكمالاً لسلسلة الانخفاضات التي بدأت منذ الصباح، ليفقد الجرام نحو 25 جنيهاً في المتوسط خلال الفترة المسائية، ويصل إجمالي التراجع على مدار اليوم إلى حوالي 75 جنيهاً في الجرام الواحد لمختلف الأعيرة.
 

أسعار الذهب الآن في مصر
 

ووفقاً لآخر تحديثات سوق الصاغة بختام تعاملات اليوم الاثنين 4 مايو، فقد جاءت أسعار الذهب كالتالي:
بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 7863.00 جنيهاً، 

في حين سجل عيار 21، وهو الأكثر طلباً وانتشاراً في السوق المصري، 6880.00 جنيهاً للجرام بختام التعاملات.

تقرير: تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية ساهما بدعم أسعار الذهب وتماسكه فوق مستوى 4700 دولار


وفيما يخص الأعيرة الأخرى، سجل عيار 18 نحو 5897.00 جنيهاً، وعيار 14 نحو 4587.00 جنيهاً.


وعلى صعيد السبائك والعملات الذهبية، سجل سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) نحو 55041.00 جنيهاً، في حين بلغت قيمة أونصة الذهب لعيار 24 نحو 244567.00 جنيهاً.
 

أسباب استمرار تراجع الذهب 
 

يرجع هذا التراجع الملحوظ في السوق المحلي إلى تأثره المباشر بالهبوط الحاد في أسعار المعدن النفيس عالمياً، حيث انخفضت الأسعار في البورصات العالمية بنسبة وصلت إلى 2.11%. 
كما تراجع سعر الأوقية بحوالي 97 دولاراً لتستقر عند مستوى 4518 دولاراً، وهو ما انعكس 

بشكل مباشر على أسعار الذهب محلياً في مصر.
 

سعر الذهب في مصر

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب استقرار الأوضاع العالمية لبيان مدى استمرارية هذا التراجع أو حدوث تغييرات جديدة في حركة الأسعار مع بداية تعاملات صباح الغد.
 

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. وصفة مطبخ سهلة بمذاق مطاعم البحر المتوسط

