ثابت عند 740 دينار .. الذهب في الكويت مستقر بالصاغة.. تفاصيل الأعيرة

ثبت سعر الذهب في الكويت مع اقتراب انتهاء التداولات المسائية اليوم الخمي 7-5-2026؛ علي مستوي محلات الصاغة الكويتية.

سجل سعر الذهب داخل دولة الكويت استقرارا رغم الأحداث الجيوسياسية الراهنة.

بلغ متوسط سعر جرام الذهب 740 دينار كويتي.

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 46.575 دينار كويتي.

بلغ سعر عيار 22 نحو 42.7 دينار كويتي.

وسجل سعر 21 الأكثر قيمة 740.75 دينار كويتي.

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 34.925 دينار كويتي.

وصل سعر أونصة الذهب 1448 دينار كويتي.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 326.025 دينار كويتي

بلغ سعر اونصة الذهب بالدولار 4708 دولار .