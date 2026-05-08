أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 8 مايو 2026

يشهد سعر الفراخ البيضاء وطبق البيض اهتماما متزايدا من جانب المواطنين، بالتزامن مع متابعة يومية لتحركات بورصة الدواجن والأسعار داخل الأسواق، خاصة مع اختلاف الأسعار بين المزارع ومحال البيع للمستهلك.

سعر الفراخ البيضاء وطبق البيض

وسجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8 مايو 2026 تراجعا طفيفا في الفراخ البيضاء، سواء على مستوى البيع بالجملة داخل المزارع أو في الأسواق المحلية.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة داخل المزارع ما بين 90 و91 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك في الأسواق ما بين 95 و105 جنيهات، وفقا للمنطقة السكنية وطبيعة السوق، بانخفاض يقدر بنحو جنيهين مقارنة بأسعار أمس.

سعر الفراخ الساسو اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزارع عند مستوى يتراوح بين 103 و104 جنيهات، فيما بلغ سعرها للمستهلك داخل الأسواق ما بين 108 و118 جنيها للكيلو، بحسب المنطقة.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك داخل الأسواق اليوم الجمعة ما بين 115 و125 جنيها، مع تفاوت الأسعار من منطقة لأخرى.

سعر البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم الجمعة للمستهلك داخل الأسواق ما بين 220 و245 جنيها، وفقا لجودة المنتج ومكان البيع.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الصدور الطازجة ما بين 185 و230 جنيها.

تراوح سعر كيلو الدبوس الطازج بين 145 و170 جنيها.

بلغ سعر كيلو أوراك الدجاج ما بين 130 و139 جنيها.

بينما تراوح سعر البانيه بين 220 و245 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض للمستهلك نحو 130 جنيها.

فيما بلغ سعر طبق البيض الأحمر نحو 135 جنيها.

أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط المسكوفي داخل المزارع نحو 100 جنيه.

بينما بلغ سعر كيلو البط البلدي اليوم الجمعة نحو 95 جنيها.

أسعار الدواجن والبيض

وتواصل أسعار الدواجن والبيض حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض وفقا لحجم المعروض ومعدلات الطلب داخل الأسواق، ما يدفع المواطنين إلى متابعة الأسعار بشكل يومي، خاصة مع كون الدواجن من السلع الأساسية الأكثر استهلاكا في المنازل.



ومن المتوقع أن تشهد الأسواق تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تغيرات تكاليف الإنتاج وأسعار الأعلاف وحركة البيع والشراء.