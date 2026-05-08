ظاهرة في الفراخ تثير الجدل.. والطب البيطري يحسم الأمر

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري عبر صفحتها على موقع فيسبوك توضيحًا حول ما يعرف بظاهرة “اللحم الإسباجتي” أو “Spaghetti Meat” في صدور الدواجن.

وأوضحت أن هذه الحالة تظهر أحيانًا على شكل ألياف أو خطوط داخل لحم الصدر تشبه عيدان المكرونة، مؤكدة أنها ليست مرضًا ولا تدعو للقلق، وإنما هي تغير في شكل العضلات مرتبط بظروف التربية الحديثة للدواجن.

وأضافت أن من أسباب ظهور هذه الظاهرة زيادة أوزان الدواجن بشكل سريع، أو بعض مشكلات التهوية التي قد تؤثر على وصول الأكسجين للعضلات، بالإضافة إلى احتمالية وجود خلل جيني بسيط أو اختلاف في الأعصاب المغذية لعضلات الصدر، مما يؤدي إلى هذا الشكل في النسيج العضلي.

وشددت الدكتورة سماح نوح على أن هذا التغير لا يؤثر على سلامة الدواجن، مؤكدة أن اللحوم في هذه الحالة صالحة للاستهلاك الآدمي بشكل طبيعي ولا يوجد منها أي ضرر صحي.