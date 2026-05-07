بعد انتشار فيديوهات «الفراخ الميتة».. ضبط وإعدام 3 أطنان دواجن نافقة قبل طرحها للمواطنين

محمد صبيح

في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، شُنت حملة رقابية موسعة يوم 6 مايو بمحافظة الجيزة، بمشاركة مجلس مدينة منشأة القناطر، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

ضبط 3 أطنان دواجن نافقة داخل منشأة مخالفة بالجيزة وإعدامها فورًا

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 3 أطنان من الدواجن النافقة داخل منشأة تُستخدم في تجميعها وتنظيفها وتجهيزها بالمخالفة للقانون والاشتراطات الصحية، في مخالفة جسيمة تمثل خطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وتؤكد الوزارة أن الفيديوهات المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، تعود إلى هذه الضبطية التي تم تنفيذها بالفعل يوم 6 مايو، حيث تحركت الأجهزة الرقابية فور تلقي المعلومات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل فوري، وتحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على الكميات المضبوطة، وعرض الواقعة على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات على الفور.

كما تم استصدار قرار بإعدام الكميات المضبوطة، وتنفيذ أعمال الإعدام والإتلاف الكامل وفقاً للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، والانتهاء من كافة الإجراءات في ذات اليوم، بما يضمن عدم تسرب تلك المضبوطات أو إعادة تداولها حفاظاً على صحة المواطنين.

وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات أو وقائع من شأنها الإضرار بالصحة العامة أو سلامة الغذاء، مؤكدة أن أجهزة الدولة تتحرك بمنتهى السرعة والحسم تجاه أي مخالفة تمس أمن وسلامة المواطنين.

وتؤكد الوزارة استمرار الحملات الرقابية المكثفة بكافة المحافظات، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، للتصدي لكافة صور الغش والتلاعب، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظاً على صحة المواطنين وصوناً للصالح العام.

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

