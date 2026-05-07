حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والمخابز بأسوان

قامت مديرية التموين بأسوان بتكثيف جهودها الرقابية بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية من خلال حملات موسعة على الأسواق والمخابز البلدية والسياحية والمجمعات الإستهلاكية.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

وترتكز محاور الرقابة التموينية على ضبط جودة الخبز: متابعة المخابز البلدية والسياحية للتأكد من الإلتزام بالمواصفات والأوزان المقررة ، وإستقرار الأسعار: تكثيف المرور الميدانى على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وحماية المواطنين .

مكافحة الغش والإحتكار: التصدي لمحاولات الغش التجاري ومنع تخزين السلع وخلق سوق سوداء ، وحماية الدعم: إحكام الرقابة على الحصص التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت جهود الحملة التموينية عن تحرير عدد 5 محاضر متنوعة ، شملت الغش التجاري: ضبط 100 كيلو سك ، و70 كيلو أرز ، وتحرير محضر لإستخدام أسطوانة بوتاجاز منزلية في غير الغرض المخصص لها ، وضبط مخالفات المخابز السياحية من خلال تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز المنتج ، ومخالفات المخابز البلدية من خلال تحرير عدد 2 محضر لعدم الإعلان.

وتؤكد الحملات التموينية المستمرة بمحافظة أسوان على مواصلة الجهود لضبط الأسواق وتحقيق الإنضباط التمويني بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مستقرة.