جامعة أسوان تبحث تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية لتحقيق رؤية أسوان 2040

استقبلت جامعة أسوان برئاسة لؤي سعد الدين نصرت فريق مكون التنمية الاقتصادية التابع لمشروع دعم وزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بصعيد مصر ،والممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبحث سبل التعاون المشترك لدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز الميزة التنافسية لمحافظة أسوان ضمن رؤية “أسوان 2040”.

وضم الوفد الدكتوره شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بالمشروع ، والمهندس بهاء اسماعيل استشاري المشروع ،لتحليل سلاسل القيمة الإنتاجية ،بالاضافة الي الدكتور حسن امين الشقطي عميد كلية التجارة ،والدكتوره دعاء محمود مدير مركز التدريب بمحافظة اسوان.

تناول اللقاء آليات الاستفادة من الخبرات العلمية والمراكز البحثية بالجامعة في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات والفرص الاستثمارية، ودعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظة، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء “مركز العلامات التجارية” بكلية التجارة لدعم بناء الهوية التسويقية للمنتجات والأنشطة الاقتصادية المحلية ورفع قدرتها التنافسية.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن الجامعة تواصل دورها كبيت خبرة لدعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة، مشيراً إلى أن التعاون مع مشروع الدعم الفني ومحافظة أسوان يستهدف إيجاد علامات تجارية تعكس التميز النسبي لأسوان وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة شريفة ماهر بالدور التنموي لجامعة أسوان، مؤكدة أن التعاون المشترك سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار ودعم المنتج المحلي من خلال تقديم الدعم الفني والتسويقي المتخصص.