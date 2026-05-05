أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. كم سعر كيلو البانيه؟

تشهد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء استقرارا ملحوظا بالأسواق بعد ارتفاعها خلال الفترة الماضية، وهو ما نستعرضه معكم خلال السطور التالية.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 90 : 91 جنيهًا كيلو، لتباع فى الأسواق 100 : 101 جنيه مسجلا إرتفاع قدره 2 جنيه.

أسعار الفراخ الساسو

تراوحت اسعار الفراخ الحمراء الساسو بين 97 و 98 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 107 و 108 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

أما الفراخ البلدي، فقد واصلت تصدرها من حيث السعر، حيث سجل الكيلو داخل المزارع نحو 110 جنيهات، بينما وصل السعر للمستهلك إلى حوالي 120 جنيهًا، ويرجع ذلك إلى الإقبال الكبير عليها نظرًا لجودتها العالية وطعمها المميز، إلى جانب اعتبارها خيارًا صحيًا لدى كثير من المستهلكين.

سعر كيلو البانيه اليوم

سعر كيلو البانيه تراوح بين 230 و240 جنيهًَا باختلاف الأسواق.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 05 مايو 2026

سعر كرتونة البيض الأحمر 95 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 105 جنيهات مسجلا تراجع قدره 1 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض 91 جنيهًا، لتباع للمستهلك 101 جنيه مسجلا تراجع قدره 4 جنيهات.

أسعار أجزاء الفراخ

سجل سعر كيلو الوراك الفريش 115 جنيهاً، ووصل سعر "صفحة الورك" إلى 105 جنيهات.

أما الشيش طاووق فقد بلغ سعره 228 جنيهاً، وسجل الحمام الكداب 190 جنيهاً،

بينما استقرت أسعار الدبابيس عند 138 جنيهاً، والصدور بالعظم عند 195 جنيهاً.



كما سجلت الأجنحة "السوبر" 70 جنيهاً، والهياكل 25 جنيهاً، بينما وصل سعر الرجول إلى 12 جنيهاً، وبلغ سعر كسر البانيه 70 جنيهاً للكيلو.



أسعار الدواجن اليوم

وتتحدد أسعار الدواجن اليوم بالمزرعة بناءً على عوامل عديدة، أبرزها تكلفة الأعلاف، التي تشكل الجزء الأكبر من مصاريف التربية، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة والرعاية الصحية للدواجن، كما تؤثر التغيرات الموسمية، ومستوى الطلب في السوق، والسياسات الاقتصادية المتعلقة باستيراد الأعلاف أو الدواجن، على تقلب الأسعار.



وبالنسبة للمربين، تُعتبر أسعار الدواجن بالمزرعة مؤشرًا رئيسيًا لتحقيق العائد من الاستثمار في هذا القطاع، بينما يتابع التجار هذه الأسعار لضمان الحصول على أفضل صفقات البيع والشراء، وفي النهاية، يهدف استقرار أسعار الدواجن إلى تحقيق التوازن بين تحقيق الربح للمربين وتوفير المنتج للمستهلكين بأسعار مناسبة.