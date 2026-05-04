تحديث لحظي لأسعار الفراخ والبيض.. وتراجعات جديدة في ختام تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين تراجعاً جديداً اليوم، حيث تصدر البحث عن "تحديث أسعار الفراخ" اهتمامات المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويأتي هذا التراجع تزامناً مع استقرار المعروض في الأسواق بختام تعاملات اليوم، مما يبشر باستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الفراخ البيضاء



سجلت الفراخ البيضاء (جميع الأوزان) اليوم 105 جنيهات للكيلو،

بينما شهدت أسعار "البانيه" استقراراً عند 255 جنيهاً للنوع الفريش.

وفيما يخص أجزاء الدواجن، فقد سجل سعر كيلو الوراك الفريش 115 جنيهاً، ووصل سعر "صفحة الورك" إلى 105 جنيهات.

أما الشيش طاووق فقد بلغ سعره 228 جنيهاً، وسجل الحمام الكداب 190 جنيهاً،

بينما استقرت أسعار الدبابيس عند 138 جنيهاً، والصدور بالعظم عند 195 جنيهاً.



كما سجلت الأجنحة "السوبر" 70 جنيهاً، والهياكل 25 جنيهاً، بينما وصل سعر الرجول إلى 12 جنيهاً، وبلغ سعر كسر البانيه 70 جنيهاً للكيلو.



أسعار الفراخ البلدي



وسجلت الفراخ البلدي "الشمورت" اليوم 138 جنيهاً، فيما بلغت الفراخ البلدي "الساسو" 130 جنيهاً، والفراخ "الفيومي" 140 جنيهاً.

كما استقر سعر "البرابر الفلاحي" وفراخ بلدي الحشو عند 140 جنيهاً، بينما سجلت الفراخ "العتاقي" الفلاحي 105 جنيهات.



أسعار البط والرومي



وشهدت أسعار البط استقراراً ملحوظاً، حيث سجل البط البلدي الفلاحي 140 جنيهاً، والبط "المولر" تربية بيتي 130 جنيهاً، بينما وصل سعر البط الأبيض إلى 120 جنيهاً.

وفيما يخص الرومي، سجل الرومي البلدي 170 جنيهاً، والرومي الأبيض 155 جنيهاً.

كما سجل سعر الأرنب البلدي 135 جنيهاً، والحمام "الجامبو" 210 جنيهات.



الكبد والقوانص

وبالنسبة لمشتقات الدواجن، فقد سجل سعر الكبد والقوانص 115 جنيهاً، ووصل سعر الكبدة الصافي إلى 130 جنيهاً، بينما بلغت القوانص الصافي 98 جنيهاً.

ويشير هذا التراجع في الأسعار بختام تعاملات يوم الاثنين إلى حالة من الهدوء في الطلب مع توفر كميات كافية من الإنتاج، وهو ما ساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال الأسبوع الجاري.