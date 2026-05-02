العمل معك شرف عظيم.. كلوب يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح
ترامب: لن نسمح لـ إيران بامتلاك سلاح نووي..شل قدراتها العسكرية بالكامل
هل الصلاة في الصف الأول أكثر ثوابا من الصفوف الأخرى؟.. الإفتاء توضح
خالد الغندور : الزمالك «أوت» في كل شيء أمام الأهلي.. والهزيمة ثقيلة
التليفزيون الألماني: الانسحاب العسكري الأمريكي يعمق الخلافات بين واشنطن وبرلين
رغم إجازة البنوك.. هل تغير سعر الدولار في السوق الرسمي؟
رئيس اتحاد العمال: الحوار الاجتماعي مفتاح تحديث القانون والتوازن بين أطراف الإنتاج
عمرو الحديدي: كوكا وضع بيزيرا في جيبه.. و تتويج الأهلي بالدوري ممكن
المواصفات الكاملة لسيارة هافال H6 GT.. دفع رباعي
صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا
مايكروسوفت : Windows 11 ثقيل.. ونديللا يتعهد بإعادة كسب ثقة المستخدمين
إيهاب الكومي: أسوأ مباريات معتمد جمال كانت أمام الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

البانيه بكام؟.. أسعار الفراخ والدواجن البيضاء والبلدية اليوم 2 مايو

محمد صبيح

تباينت أسعار الدواجن اليوم السبت 2 مايو 2026 في الأسواق المصرية، مع استقرار نسبي في بعض الأصناف وارتفاع ملحوظ في منتجات أخرى، خاصة الفيلية.

ويبحث المواطنون بشكل مكثف عن أسعار الفراخ اليوم وسعر الدواجن اليوم لمتابعة تطورات السوق لحظة بلحظة.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

سجلت أسعار الدواجن اليوم للفراخ البيضاء نحو 105 جنيهات للكيلو بمختلف الأوزان، وهو السعر الأكثر تداولًا داخل المحلات، بينما استقرت أسعار الفراخ اليوم البلدي الشمورت عند 138 جنيهًا، وسط إقبال ملحوظ من المستهلكين الباحثين عن الجودة.

كما بلغ سعر الوراك الفريش 115 جنيهًا، وسجلت صفحة الورك نحو 105 جنيهات، وهو ما يعكس تنوع الخيارات أمام المستهلكين ضمن قائمة سعر الدواجن اليوم في مصر.

سعر البانيه اليوم ومنتجات الفراخ

سعر كيلو البانيه اليوم

واصل سعر البانيه اليوم ارتفاعه ليسجل 255 جنيهًا للكيلو، ليظل من أعلى أجزاء الدواجن سعرًا، فيما سجل كسر البانيه نحو 70 جنيهًا، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا مناسبًا.

وفي نفس السياق، بلغت أسعار الصدور بالعظم 195 جنيهًا، بينما سجلت الأجنحة 70 جنيهًا، والدبابيس الكنتاكي 138 جنيهًا، ضمن قائمة أسعار الفراخ اليوم التي تشهد تفاوتًا حسب الجزء.

أسعار الدواجن اليوم للحمام والطيور

فيما يخص الطيور، سجل سعر الدواجن اليوم للحمام الجامبو 210 جنيهات للجوز، بينما وصل سعر 5 جوز حمام جامبو إلى 1080 جنيهًا. كما سجل الحمام الكداب 190 جنيهًا.

أما الرومي، فسجل الرومي البلدي 170 جنيهًا، والرومي الأبيض 155 جنيهًا، ضمن تحديثات أسعار الدواجن اليوم التي تشمل مختلف الطيور.

أسعار الدواجن اليوم البلدي والبط

بلغت أسعار الفراخ اليوم البلدي الساسو 130 جنيهًا، والفيومي 140 جنيهًا، والبرابر الفلاحي 140 جنيهًا، بينما سجل البط البلدي الفلاحي 140 جنيهًا، والبط المولر 130 جنيهًا، والبط الأبيض 120 جنيهًا.

كما سجل الأرنب البلدي 135 جنيهًا، والعتاقي الفلاحي 105 جنيهات، ضمن قائمة سعر الدواجن اليوم التي تهم قطاعًا كبيرًا من المستهلكين.

أسعار الدواجن اليوم للمشتقات

سجلت الكبدة والقوانص 115 جنيهًا، بينما بلغ سعر الكبدة الصافي 130 جنيهًا، والقوانص الصافي 98 جنيهًا. كما سجلت الهياكل 25 جنيهًا، والرجول 12 جنيهًا، ضمن تفاصيل أسعار الدواجن اليوم التي يبحث عنها المواطنون بشكل يومي.


تعكس أسعار الدواجن اليوم في السوق المصري حالة من الاستقرار النسبي مع استمرار ارتفاع بعض الأجزاء مثل الفيلية، بينما تظل الفراخ البيضاء الخيار الأكثر طلبًا، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لمعرفة سعر الدواجن اليوم وسعر البانيه اليوم بشكل يومي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

4500 جنيه لكل مواطن| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل مواطن بالبطاقة| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. هذه المكالمات والرسائل تسرق أموالك

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ننشر أسماء حركة المحليات الجديدة لسكرتيري العموم والمساعدين بالمحافظات| خاص

هجوما وشيكا ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقة بث مباشر

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

مصرية في الصين تستغيث .. أنا مخطوفة وحياتي في خطر وأُجبرت على أدوية نفسية أفقدتني الوعي

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

مصطفى بكري : مصر القوة المركزية في المنطقة العربية

جانب من الحلقة

مصطفى بكري: إسرائيل مذعورة بسبب مناورات الجيش المصري في سيناء

جانب من اللقاء

الهمشري: العالم يمر بمنعطف تاريخي والصراع يدور حول الموارد والممرات الحيوية

بالصور

طريقة عمل الخشاف.. مشروب طبيعي بطعم غني وفوائد صحية متعددة

الخشاف
الخشاف
الخشاف

مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟

مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟
مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟
مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟

الطريقة الصحيحة لسلق الفراخ.. سر الطعم الطري والنكهة الغنية بدون زفارة

الطريقة الصحيحة لسلق الفراخ.. سر الطعم الطري والنكهة الغنية بدون زفارة
الطريقة الصحيحة لسلق الفراخ.. سر الطعم الطري والنكهة الغنية بدون زفارة
الطريقة الصحيحة لسلق الفراخ.. سر الطعم الطري والنكهة الغنية بدون زفارة

حظك اليوم السبت 2 مايو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

