الإشراف العام
اقتصاد

هبوط مفاجئ.. أسعار الفراخ تتراجع 15 جنيها في الكيلو اليوم

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر الكيلو بنحو 15 جنيها، في خطوة تعكس تحسنًا نسبيًا في المعروض داخل الأسواق وتراجع حدة الطلب.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل حالة من التذبذب التي يشهدها سوق الدواجن خلال الفترة الأخيرة، متأثرًا بعدة عوامل من بينها تكلفة الأعلاف وحجم الإنتاج اليومي، إلى جانب حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية.

أسعار الفراخ اليوم في الأسواق

الفراخ البيضاء: 90 جنيهًا للكيلو

الفراخ البلدي (شمورت): 138 جنيهًا

الفراخ البلدي ساسو: 130 جنيهًا

الفراخ البلدي فيومي: 140 جنيهًا

الفراخ البلدي حشو: 140 جنيهًا

العتاقي الفلاحي: 105 جنيهات

أسعار البانيه اليوم

سعر كيلو البانيه اليوم

وراك فريش: 115 جنيهًا

صفحة ورك: 105 جنيهات

بانيه فريش: 255 جنيهًا

شيش طاووق: 228 جنيهًا

أجنحة سوبر: 70 جنيهًا

دبابيس كنتاكي: 138 جنيهًا

صدور بالعظم: 195 جنيهًا

أسعار الكبدة والقوانص

كبدة وقوانص: 115 جنيهًا

كبدة صافي: 130 جنيهًا

قوانص صافي: 98 جنيهًا

كسر بانيه: 70 جنيهًا

أسعار الطيور والبدائل

حمام كداب: 190 جنيهًا

حمام جامبو: 210 جنيهات

أرنب بلدي: 135 جنيهًا

بط بلدي فلاحي: 140 جنيهًا

بط مولر تربية منزلية: 130 جنيهًا

بط أبيض تربية منزلية: 120 جنيهًا

رومي بلدي: 170 جنيهًا

رومي أبيض: 155 جنيهًا

منتجات أخرى

هياكل: 25 جنيهًا

رجول: 12 جنيهًا

أسباب تراجع أسعار الفراخ البيضاء

يرجع انخفاض أسعار الفراخ البيضاء إلى زيادة المعروض في الأسواق بالتزامن مع تراجع نسبي في الطلب، إضافة إلى استقرار أسعار الأعلاف نسبيًا بعد موجات ارتفاع سابقة، ما ساهم في تخفيف الضغط على تكلفة الإنتاج.

توقعات أسعار الدواجن

يتوقع عدد من التجار استمرار حالة التذبذب في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، مع ترقب تحركات أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج، والتي تلعب الدور الأكبر في تحديد اتجاه السوق سواء بالصعود أو الهبوط.

