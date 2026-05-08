ارتفاع الدولار لليوم الثاني مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية في تعاملات اليوم الجمعة متأثرًا ​بالمناوشات بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقارنة بعملات رئيسة أخرى، بنسبة 0.06% إلى 98.124 نقطة.

ارتفاع الدولار لليوم الثاني على التوالي

وأدى ​تصاعد التوتر إلى ارتفاع الدولار لليوم الثاني على التوالي من ​أدنى مستوى له في أكثر من شهرين الذي سجله في وقت سابق ‌من ⁠الأسبوع وسط آمال التوصّل إلى اتفاق سلام.

وتم تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3555 دولارًا ويتجه نحو أوّل خسارة أسبوعية منذ آذار 2026. ويترقّب المستثمرون ​نتائج انتخابات محلية ​من الممكن أن ⁠تزيد الضغوط السياسية على رئيس الوزراء كير ستارمر.

واستقرّ اليورو عند 1.1727 دولار ويتجه لإنهاء الأسبوع ​على ارتفاع طفيف.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.72059 دولارًا ​وتداول الدولار ⁠النيوزيلندي عند 0.59365 دولارًا، ويتجهان لتسجيل مكاسب أسبوعية بفضل تحسن شهية المخاطرة في الأيّام السابقة.

