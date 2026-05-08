ارتفاع الدولار لليوم الثاني مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية في تعاملات اليوم الجمعة متأثرًا بالمناوشات بين الولايات المتحدة وإيران.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقارنة بعملات رئيسة أخرى، بنسبة 0.06% إلى 98.124 نقطة.
ارتفاع الدولار لليوم الثاني على التوالي
وأدى تصاعد التوتر إلى ارتفاع الدولار لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع وسط آمال التوصّل إلى اتفاق سلام.
وتم تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3555 دولارًا ويتجه نحو أوّل خسارة أسبوعية منذ آذار 2026. ويترقّب المستثمرون نتائج انتخابات محلية من الممكن أن تزيد الضغوط السياسية على رئيس الوزراء كير ستارمر.
واستقرّ اليورو عند 1.1727 دولار ويتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع طفيف.
وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.72059 دولارًا وتداول الدولار النيوزيلندي عند 0.59365 دولارًا، ويتجهان لتسجيل مكاسب أسبوعية بفضل تحسن شهية المخاطرة في الأيّام السابقة.