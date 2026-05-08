ثابت بدون تغيير.. الدولار يسجل 52.65 جنيهًا

يشهد سعر الدولار أمام الجنيه؛ استقرارًا مع أول تداولات اليوم الجمعة 8-5-2026 على مستوى السوق الرسمية.

الدولار اليوم

وثبت سعر الدولار على مستوى البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل خلال الأربعاء الماضي.

مركز الجنيه يرتفع

وأظهر سعر الجنيه المصري ارتفاعا أمام الجنيه ليصعد بمقدار 102 قرًشًا في المتوسط.

سعر الدولار اليوم

وأبقت البنوك المصرية علي تداولات الدولار بدون أي تغيير نظرا لتعطل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.64 جنيهًا للشراء و 52.74 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه 52.57 جنيهًأ للشراء و 52.67 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.6 جنيها للشراء و 52.7 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، فيصل الإسلامي، مصرف أبوظبي الاسلامي، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار في البنوك

وبلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك 52.65 جنيها للشراء و 52.75 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري اللعربي، بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الأول، العمير والاسكان، نكست،HSBC، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.69 جنيها للشراء و 52.79 جنيها للبيع في بنك سايب.

وصل ثاني أعلي سعر دولار نحو 52.67 جنيها للشراء و 52.77 جنيها للبيع في بنوك" الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، ميد بنك،قناة السويس، المصرف المتحد، العربي الافريقي الدولي".