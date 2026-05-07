استقرار نسبي.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 7 مايو 2026

حافظ سعر الدولار اليوم الخميس 7 مايو 2026 على استقراره النسبي، وفقًا لآخر تحديثات البنوك المصرية، وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي شهده سعر الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك خلال تعاملات أمس، حيث تراوحت قيمة التراجع ما بين 99 قرشًا و1.1 جنيه، وفقًا لأسعار الصرف المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك.

وسجلت أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم، بعد موجة تراجع واضحة شهدتها السوق المصرفية مؤخرًا، وسط متابعة دقيقة من جانب المتعاملين في سوق الصرف.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع جنيه للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع جنيه للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع جنيه للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع، بتراجع 1.01 جنيه للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع 1.08 جنيه.

البنك التجاري الدولي: 52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.07 جنيه.

بنك البركة: 52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.05 جنيه.

كريدي أجريكول: 52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.06 جنيه.

بنك قطر الوطني: 52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع 99 قرشًا.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.1 جنيه.

وتعكس هذه التحركات استمرار حالة التذبذب في سوق الصرف، مع تأثر الأسعار بعدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية.

تطورات سوق الدولار في مصر

شهد الدولار خلال الفترة الأخيرة سلسلة من التغيرات ما بين الصعود والهبوط، مدفوعًا بحركة العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية العالمية.

ويترقب السوق المصري أي مستجدات قد تؤثر على سعر الصرف خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية.

وتبقى أسعار الدولار في مصر مرتبطة بشكل مباشر بحركة السيولة الأجنبية، والسياسات النقدية، والتدفقات الاستثمارية، وهو ما يجعلها عرضة للتغير المستمر على مدار اليوم.