على هامش Vitafoods برشلونة.. مصر وإسبانيا تعززان شراكتهما في سلامة الغذاء وتبادل الخبرات الرقابية

عقد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اجتماعًا افتراضيًا مع الدكتورة آنا ماريا، المدير التنفيذي لـ الوكالة الإسبانية لسلامة الغذاء والتغذية AESAN، في إطار مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في فعاليات معرض “Vitafoods Europe 2026” بمدينة برشلونة، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية في مجالات سلامة الغذاء.



تعاون مصري إسباني



شهد الاجتماع حضور الوزير المفوض طارق الكدن، رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في مدريد، في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإسبانيا، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعية.



الرقابة الغذائية



أكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء حرص الهيئة على توسيع التعاون مع الهيئات الأوروبية، وتطوير نظم الرقابة القائمة على تحليل المخاطر، ودعم منظومة التفتيش والرقابة، وبناء القدرات الفنية، بما يرفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء في مصر ويعزز تنافسية الصادرات.



تبادل الخبرات



تناول الاجتماع بحث التعاون الفني في مجالات التشريعات الغذائية، ونظم التتبع، والرقابة على الأغذية، وتقييم وإدارة المخاطر الغذائية وفق الأسس العلمية، إلى جانب التعاون في التدريب وتبادل المعلومات الفنية والعلمية.



التجربة الإسبانية



ناقش الجانبان الاستفادة من التجربة الإسبانية في الرقابة على تداول الغذاء، خاصة في التفتيش الميداني، وتعزيز نظم التتبع، والتنسيق بين الجهات الرقابية، وآليات الإنذار السريع واستدعاء المنتجات غير المطابقة، بما يدعم تطوير المنظومة في مصر.



إشادة إسبانية



أشادت الدكتورة آنا ماريا بالتطور الملحوظ في منظومة سلامة الغذاء في مصر، والدور الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تعزيز الرقابة وتيسير التجارة، مؤكدة اهتمام الجانب الإسباني بتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.



تعزيز دولي



يأتي الاجتماع في إطار توجه الهيئة القومية لسلامة الغذاء نحو تعزيز التعاون الدولي والانفتاح على التجارب الأوروبية، بما يدعم تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، وحماية صحة المواطنين، وتعزيز نفاذ الصادرات للأسواق العالمية.