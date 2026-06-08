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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس لجنة الوظائف القيادية.. الإعلان عن 23 وظيفة

لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية المحلية
لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية المحلية
ايمان البكش

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعمال لجنة اختيار المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة بالمستويات الوظيفية «الممتاز – العالي – مدير عام»، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، وبناءً على الإعلان رقم (1) لسنة 2026.

لجنة اختيار المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة

وضمت اللجنة كلًا من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

الوزارة تسعى إلى اختيار أفضل الكفاءات

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تسعى إلى اختيار أفضل الكفاءات القادرة على دعم جهود التطوير المؤسسي وتحقيق مستهدفات الدولة في تحديث منظومة الإدارة المحلية والبيئة، مشيرة إلى أن الإعلان تضمن شغل 23 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة.

الوظائف الشاغرة 

وأوضحت الوزيرة أن الوظائف المطروحة شملت 2 وظيفة بالمستوى الوظيفي الممتاز، وهي: الوكيل الدائم، ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، كما تضمنت 6 وظائف بالمستوى الوظيفي العالي، تشمل: رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الوحدات المحلية، ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

وأضافت أن الإعلان شمل كذلك 15 وظيفة مدير عام في عدد من القطاعات والإدارات العامة الحيوية، من بينها إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، و المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والتخطيط المحلي، المجالس المحلية، وشؤون القيادات التنفيذية المحلية، وتطوير نظم العمل ومجالات التنمية المحلية، والتفتيش الفني والهندسي، وتنفيذ البرامج التدريبية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والشؤون القانونية، وعمليات الموارد البشرية، والاستحقاقات والمزايا، والشؤون الإدارية، والأمن.

إجمالي عدد المتقدمين بلغ 444

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 444 متقدمًا، استوفى منهم 370 متقدمًا شروط شغل الوظائف المعلن عنها، موضحة أنه تم خلال اليوم الأول إجراء المقابلات الشخصية لنحو 32 متقدمًا لشغل وظائف الوكيل الدائم، ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط المحلي.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن المقابلات تستهدف الوقوف على الخبرات المهنية والمسيرة الوظيفية للمتقدمين، إلى جانب تقييم رؤاهم ومقترحاتهم لتطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء بالوزارة، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر قدرة على قيادة العمل وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة لجنة الوظائف القيادية الوظائف القيادية بالوزارة منال عوض

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