انشاء مجمع خدمات سوق الجملة الجديد بـ الغردقة بتكلفة 226 مليون جنيه

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر مجمع خدمات سوق الجملة الجديد بميدان جهينة بطريق النجدة بمدينة الغردقة ؛ للوقوف على أخر المستجدات الراهنة للأعمال الإنشائية، ومعدلات التنفيذ الجارية على أرض الواقع ، حيث تتعدى تكلفته الإجمالية 226 مليون جنيه، وذلك ضمن مجموعة من الجولات التفقدية التى قامت بها الوزيرة لعدد من المشروعات البيئية والتنموية بمحافظة البحر الأحمر وذلك بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة ورئيس مدينة الغردقة وعدد من قيادات محافظة البحر الاحمر.

المجمع يقام على مساحة 40000م2

واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر إلى شرح تفصيلي حول المجمع الجديد والمخطط الهندسي وسعات التخزين بالسوق حيث تم الاشارة إلى أن المجمع يقام على مساحة 40000م2 ويضم بنية تجارية ضخمة تضم 100 محل تجاري جرى تصميمها بتنوع مدروس لتلبية كافة الاحتياجات ، بواقع 8 محلات بمساحة 150 متراً مربعاً، و92 محلاً بمساحة 100 متر مربع، مع تراوح المساحات الكلية لبعض الوحدات لتصل إلى ما بين 160 متراً مربعاً وحتى 300 متر مربع ويتضمن المشروع أيضاً عدد 4 ثلاجات حديثة مخصصة لحفظ الخضروات والفاكهة وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المنتجات وتقليل الفاقد ، كما يشمل منطقة مخصصة لعرض الفاكهة الموسمية، مما يتيح تنوع المعروضات وتسهيل حركة البيع والشراء، فضلًا عن مسجد بمساحة 200 متر لخدمة العاملين و زوار المجمع، و نقطة شرطة متكاملة وغرف مخصصة لمنظومة الأمن والحراسة لضمان الانضباط التام.

كما تم الاشارة كذلك إلى أنه تم الإنتهاء من الأعمال الانشائية لكامل المجمع بإستثناء أعمال الأسقف وقواطيع المباني لباكيات الفاكهة الصيفية جارى الإنتهاء منها ، كما تم الإنتهاء من أعمال شبكة التوزيع الداخلية من حفر و تمديد للكابلات وكذلك شبكة الكابلات الخارجية ، و الإنتهاء أيضاً من أعمال شبكة الصرف الصحي و المياه وأعمال تمديد شبكة الحريق ، وجارى البدء فى أعمال رصف الطرق ، و منظومة الامن و المراقبة.

المجمع يعد أحد إنجازات التحول الحضرى والتطور فى البنية التجارية والخدمية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المجمع يعد أحد إنجازات التحول الحضرى والتطور فى البنية التجارية والخدمية التى تشهدها محافظة البحر الأحمر وهو خطوة مهمة فى طريق تحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم فى تنظيم حركة تجارة الجملة فى المدينة، كما يعد إضافة مهمة للبنية التجارية والخدمية لمدينة الغردقة، التى تساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توفير أسواق حضارية بأسعار مناسبة كخطوة فى طريق القضاء على الأسواق العشوائية .

وأشادت الدكتورة منال عوض بمستوى التخطيط والتنفيذ اللوجستي للمشروع ، مثمنةً الجهود الحثيثة التي يبذلها الدكتور وليد البرقي والأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر لإنجاز المشروعات الخدمية والتنموية بكفاءة واقتدار، مؤكدةً على تقديم الوزارة لكافة سبل الدعم لتذليل أي عقبات تواجه مسيرة التنفيذ لسرعة دخول السوق الخدمة الفعلية.

ومن جانبه أكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن مشروع مجمع خدمات سوق الجملة يمثل ركيزة بنيوية وحضارية تسعى المحافظة من خلالها إلى صياغة نموذج تنموي مستدام يواكب الطفرة العمرانية والسياحية الشاملة التي تشهدها مدينة الغردقة، مشيراً إلى أن الرؤية الفلسفية للمشروع تتجاوز مجرد تشييد وحدات بيع تجارية، بل تمتد لتأسيس حاضنة اقتصادية متكاملة الخدمات تنهي تماماً مظاهر العشوائية في تداول السلع وتضمن تدفقاً آمناً ومنظماً.

​وأضاف الدكتور وليد البرقي، أن الأبعاد المعمارية واللوجستية لهذا السوق روعي فيها بأعلى درجات الدقة تطبيق معايير الاستدامة وصداقة البيئة، مع توفير مساحات مرنة للحركة تضمن سيولة التدفقات المرورية والبشرية، معتبراً أن الاستثمار الواعي في البنية التحتية التجارية هو الركيزة الأساسية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الإقليمي وتوفير فرص عمل حقيقية ومباشرة ومستدامة لأبناء الإقليم.

​وأوضح محافظ البحر الأحمر أن هذا الصرح يجسد تلاحم التخطيط العلمي مع متطلبات الهوية السياحية الفريدة للمحافظة؛ إذ تم اختيار موقع المشروع بعناية فائقة ليكون على تماس مباشر مع المحاور الشريانية الرئيسية للمدينة، مما يساهم في خفض تكلفة النقل واللوجستيات، وهو ما سينعكس إيجاباً بالضرورة على الأسعار النهائية لصالح المواطنين، مؤكداً أن المتابعة الميدانية الصارمة لنسب التنفيذ هي الضامن الأوحد لتقديم منتج تنفيذي يليق بتطلعات الدولة المصرية.