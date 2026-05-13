وداعاً للمقاطع المزعجة.. إليك كيف تخفي فيديوهات يوتيوب القصيرة

يمكن للمستخدمين الآن تقليل عوامل التشتيت في مقاطع الفيديو القصيرة على يوتيوب

أصبح بإمكان يوتيوب الآن إخفاء الفيديوهات من الصفحة الرئيسية و إيقاف تشغيل خاصية التمرير اللانهائي للفيديوهات القصيرة



كيفية إيقاف تشغيل فيديوهات يوتيوب القصيرة

أضاف يوتيوب طريقة جديدة للمستخدمين للحد من التمرير اللانهائي لقسم الفيديوهات القصيرة على تطبيق الهاتف.

تتيح المنصة الآن لمستخدمي أندرويد وآيفون ضبط مؤقت قسم الفيديوهات القصيرة على الصفر، ما يؤدي فعليًا إلى تعطيل قسم الفيديوهات القصيرة الرئيسي من واجهة التطبيق. تُعد هذه الميزة جزءًا من أدوات إدارة الوقت في يوتيوب، وهي متاحة عالميًا. ورغم أن الفيديوهات القصيرة لن تختفي تمامًا، وقد تظل تظهر في نتائج البحث، أو في قوائم المشتركين، أو في الروابط المُشاركة، إلا أن التحديث يُزيل تجربة التمرير اللانهائي التي يجدها العديد من المستخدمين مُشتتة للانتباه.

قد يُساعد الخيار الجديد المستخدمين على تقليل وقت استخدام الشاشة، وتحسين التركيز، أو جعل تطبيق يوتيوب أقل ازعاجاا بتوصيات مقاطع الفيديو القصيرة.



أولاً، افتح تطبيق يوتيوب على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد أو آيفون.

انقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى أو السفلية اليمنى من الشاشة.

ومن هناك، انتقل إلى الإعدادات وحدد خيار إدارة الوقت .

بعد ذلك، مرر لأسفل حتى تجد قسم الحدود اليومية . ستجد حينها زر تبديل حدّ موجز الأخبار القصيرة .

قم بتشغيل هذه الخاصية واضبط المؤقت على صفر دقيقة.

بمجرد تفعيل هذه الميزة، سيقوم يوتيوب بإيقاف موجز الفيديوهات القصيرة مؤقتًا وإزالة تجربة التمرير اللانهائي للفيديوهات القصيرة من التطبيق.

بعد ضبط حدّ مدة مقاطع الفيديو القصيرة على صفر دقيقة، لن تتمكن من التمرير بلا نهاية بينها في تطبيق يوتيوب ورغم ذلك، قد تظهر هذه المقاطع في نتائج البحث، وقوائم المشتركين، والروابط المُشاركة من الأصدقاء. كما يُمكن للمستخدمين متابعة مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة بشكل فردي عند فتحها مباشرةً.