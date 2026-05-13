لاعب سوبر.. تحرك جديد داخل القلعة الحمراء لتدعيم مركز الظهير الأيسر

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن وجود اسم جديد مطروح داخل النادي الأهلي لتدعيم مركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوقي عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أن هناك اقتراحًا بضم محمد حمدي، ظهير أيسر إنبي والمعار إلى بيراميدز، ضمن قائمة المرشحين لتدعيم هذا المركز، في ظل التحركات الجارية داخل القلعة الحمراء لتدعيم بعض المراكز.

وأضاف أن هناك تفكيرًا داخل الأهلي في دراسة الصفقة بشكل مبدئي، خاصة مع اقتراب محمد شكري من العودة إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بعد انتهاء فترة الإعارة.

وأشار إلى أن الملف لا يزال في مرحلة النقاش داخل النادي، ولم يتم حسم أي قرار نهائي بشأن اللاعب حتى الآن.