5 أيام عطلة متتالية بعد عيد العمال.. تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2026

تشهد محركات البحث خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بجدول الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد الذي يتخلله عدد من العطلات الممتدة.

ويأتي في مقدمة هذه الاهتمامات موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، باعتباره من أطول الإجازات الرسمية خلال العام، إلى جانب إجازات أخرى متفرقة تمنح الموظفين والطلبة فرصًا للراحة والسفر وقضاء أوقات عائلية ممتدة.

خلفية الاهتمام بالإجازات الرسمية

تُعد الإجازات الرسمية من أبرز الموضوعات التي تشغل الرأي العام سنويًا، حيث ترتبط بشكل مباشر بحركة السفر الداخلية والخارجية، وكذلك بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

ويزداد البحث عنها مع اقتراب المناسبات الدينية والوطنية، خاصة في ظل اعتماد كثير من الأسر على هذه الفترات لتنظيم خطط الإجازات والتجمعات العائلية.

وفي هذا السياق، برزت إجازة عيد الأضحى 2026 كأحد أكثر المواضيع تداولًا خلال الأيام الأخيرة.

تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2026

بحسب جدول العطلات الرسمية، تبدأ إجازة عيد الأضحى 2026 مع وقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026. وتمتد الإجازة حتى يوم السبت 30 مايو 2026، لتصل إلى خمسة أيام متتالية، ما يجعلها من أطول فترات العطلات خلال العام.

وتتوزع أيام الإجازة على النحو التالي:

الثلاثاء 26 مايو 2026: وقفة عرفات

الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى المبارك

الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد

الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد

السبت 30 مايو 2026: رابع أيام العيد

وتمنح هذه الإجازة الممتدة فرصة واسعة للموظفين والطلبة لقضاء عطلة طويلة، سواء للسفر أو زيارة الأهل أو المشاركة في الاحتفالات الدينية والاجتماعية.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

إلى جانب عيد الأضحى، يتضمن جدول الإجازات الرسمية لعام 2026 عددًا من المناسبات الأخرى المهمة، أبرزها:

الجمعة 1 مايو: عيد العمال

الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس 23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو 1952

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر 1973

أهمية إجازة عيد الأضحى للمواطنين

تحظى إجازة عيد الأضحى باهتمام خاص سنويًا، نظرًا لارتباطها بالشعائر الدينية مثل الحج والذبح، إلى جانب كونها فترة تشهد حركة سفر نشطة داخل مصر وخارجها. كما تمثل فرصة للراحة بعد فترات عمل ودراسة متواصلة، ما يجعلها من أكثر الإجازات انتظارًا لدى مختلف الفئات.

وتؤكد الإجازات الرسمية في عام 2026، وعلى رأسها إجازة عيد الأضحى، على أهمية هذه الفترات في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية. ومع امتداد الإجازة لخمسة أيام متتالية، يترقب المواطنون استغلالها في التخطيط لعطلة مميزة تجمع بين الراحة والاحتفال، في وقت تستمر فيه متابعة بقية الإجازات على مدار العام.