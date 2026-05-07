قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظومة الشكاوى الحكومية تتعامل مع شكوى الأمن والتعليم والكهرباء
غزة.. استشهاد 9 أشخاص وإصابة 39 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية
تفاصيل غضب توروب من جهازه المعاون بالأهلي
باحث أفريقي: اقتصادات القارة السمراء أظهرت مرونة لافتة في مواجهة الأزمات
بـ 40 صندوقا.. دعم منظومة النظافة بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ
احذر الخرافات الغذائية على السوشيال ميديا .. نصائح لكمية الطعام وطريقة الطهي |فيديو
من أين يجب أن يُحرم الحاج أو المعتمر؟.. تعرف على المواقيت المكانية للحج والعمرة
5 اتهامات ضد البلوجر دنيا فؤاد.. تفاصيل مثيرة حول قضية جمع تبرعات بالملايين
دبلوماسي أمريكي سابق: الحصار يُنهك الاقتصاد الإيراني ويمنح ترامب إنجازًا سياسيًا
خبير: إيران تواجه معضلة كبيرة بعد الحرب وإعادة العلاقات مع الخليج صعبة
الصحة العالمية تكشف حقيقة تفشي فيروس هانتا
وزير خارجية فرنسا: لا رفع للعقوبات على إيران طالما ظل مضيق هرمز مغلقاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

5 أيام عطلة متتالية بعد عيد العمال.. تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2026

5 أيام عطلة متتالية بعد عيد العمال.. تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2026
5 أيام عطلة متتالية بعد عيد العمال.. تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2026
إسراء عبدالمطلب

تشهد محركات البحث خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بجدول الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد الذي يتخلله عدد من العطلات الممتدة. 

ويأتي في مقدمة هذه الاهتمامات موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، باعتباره من أطول الإجازات الرسمية خلال العام، إلى جانب إجازات أخرى متفرقة تمنح الموظفين والطلبة فرصًا للراحة والسفر وقضاء أوقات عائلية ممتدة.

اجازة المولد النبوي

خلفية الاهتمام بالإجازات الرسمية

تُعد الإجازات الرسمية من أبرز الموضوعات التي تشغل الرأي العام سنويًا، حيث ترتبط بشكل مباشر بحركة السفر الداخلية والخارجية، وكذلك بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. 

ويزداد البحث عنها مع اقتراب المناسبات الدينية والوطنية، خاصة في ظل اعتماد كثير من الأسر على هذه الفترات لتنظيم خطط الإجازات والتجمعات العائلية. 

وفي هذا السياق، برزت إجازة عيد الأضحى 2026 كأحد أكثر المواضيع تداولًا خلال الأيام الأخيرة.

 

تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2026

بحسب جدول العطلات الرسمية، تبدأ إجازة عيد الأضحى 2026 مع وقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026. وتمتد الإجازة حتى يوم السبت 30 مايو 2026، لتصل إلى خمسة أيام متتالية، ما يجعلها من أطول فترات العطلات خلال العام.

وتتوزع أيام الإجازة على النحو التالي:

  • الثلاثاء 26 مايو 2026: وقفة عرفات
  • الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى المبارك
  • الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد
  • الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد
  • السبت 30 مايو 2026: رابع أيام العيد

وتمنح هذه الإجازة الممتدة فرصة واسعة للموظفين والطلبة لقضاء عطلة طويلة، سواء للسفر أو زيارة الأهل أو المشاركة في الاحتفالات الدينية والاجتماعية.

 

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

إلى جانب عيد الأضحى، يتضمن جدول الإجازات الرسمية لعام 2026 عددًا من المناسبات الأخرى المهمة، أبرزها:

  • الجمعة 1 مايو: عيد العمال
  • الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية
  • الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو
  • الخميس 23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو 1952
  • الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف
  • الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر 1973

أهمية إجازة عيد الأضحى للمواطنين

تحظى إجازة عيد الأضحى باهتمام خاص سنويًا، نظرًا لارتباطها بالشعائر الدينية مثل الحج والذبح، إلى جانب كونها فترة تشهد حركة سفر نشطة داخل مصر وخارجها. كما تمثل فرصة للراحة بعد فترات عمل ودراسة متواصلة، ما يجعلها من أكثر الإجازات انتظارًا لدى مختلف الفئات.

وتؤكد الإجازات الرسمية في عام 2026، وعلى رأسها إجازة عيد الأضحى، على أهمية هذه الفترات في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية. ومع امتداد الإجازة لخمسة أيام متتالية، يترقب المواطنون استغلالها في التخطيط لعطلة مميزة تجمع بين الراحة والاحتفال، في وقت تستمر فيه متابعة بقية الإجازات على مدار العام.

إجازة إجازة عيد الأضحى عيد الأضحى الإجازات الإجازات الرسمية الأعياد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

ميلانيا وترامب

سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض

الخطيب

مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية

الصلاة الجهرية

هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. اعرف الحكم الشرعي

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيها.. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

لدعاء.. أعرف آدابه وأسراره ليكون أرجى للقبول

الدعاء.. اعرف آدابه وأسراره ليكون أرجى للقبول

القارئ محمد أحمد حسن

متسابق دولة التلاوة.. اعتماد محمد أحمد حسن قارئا بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم

الندم الشديد

هل يقبل الله صلاة الزاني ويستجاب دعائه

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد