الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لو هتخرج .. اعرف حركة المرور في القاهرة خلال إجازة عيد العمال

منار عبد العظيم

مع بداية إجازة عيد العمال، تشهد القاهرة الكبرى هدوءًا ملحوظًا على الطرق والمحاور الرئيسية، بعد أن تراجعت أعداد السيارات والمشاة بشكل واضح. 

ورغم هذا الانخفاض في الحركة المرورية، يظل الالتزام بإرشادات المرور أمرًا ضروريًا، خصوصًا على الطرق السريعة والساحلية والصحراوية.

أكد اللواء أحمد هشام، خبير المرور، وجود حالة من السيولة المرورية والهدوء التام على أغلب المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى، تزامنًا مع إجازة عيد العمال، مما انعكس إيجابًا على حركة السيارات والمواطنين.

انخفاض الحركة المرورية خلال الإجازة الرسمية

قال اللواء أحمد هشام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الإجازة الرسمية للعاملين بالدولة والمدارس والجامعات أدت بشكل واضح إلى انخفاض أعداد السيارات والمشاة على الطرق الرئيسية.

وأوضح أن هذا الانخفاض ساهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام اليومي المعتاد في القاهرة الكبرى.

تحذيرات بشأن السفر المبكر

حذر خبير المرور من السفر بين الساعة 2 صباحًا و9 صباحًا على الطرق الساحلية والزراعية والصحراوية، بسبب وجود الشبورة المائية والترابية التي قد تعرّض السائقين للمخاطر.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية واتباع إرشادات المرور حفاظًا على السلامة العامة لجميع مستخدمي الطرق.

تكثيف الخدمات المرورية على الطرق السريعة

أشار هشام إلى تكثيف الخدمات المرورية على الطرق السريعة المؤدية إلى المحافظات والمدن الساحلية، من خلال انتشار:

  • الدراجات البخارية
  • سيارات الإغاثة
  • الرادارات
  • الأكمنة الثابتة والمتحركة

وأكد أن هذا التدخل يهدف إلى تنظيم حركة المرور وتقليل الحوادث خلال الإجازة.

أعمال تطوير كوبري 6 أكتوبر

أوضح خبير المرور أن أعمال تطوير وصيانة كوبري 6 أكتوبر مستمرة، خاصة أعلى منطقة رمسيس، وتشمل:

  • توسعة الطريق
  • تغيير الفواصل المعدنية والباكيات
  • تحسين السيولة المرورية وتقليل التكدسات

كما تم توفير بدائل مرورية متعددة لتسهيل حركة المواطنين وتجنب الاختناقات المرورية.

التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل

أشاد اللواء أحمد هشام ببدء التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، مؤكدًا أن هذه الوسيلة الحديثة للنقل ستسهم بشكل كبير في:

  • تخفيف الكثافات المرورية
  • تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة
  • تحسين جودة التنقل داخل القاهرة الكبرى

وأشار إلى أن النقل الذكي سيشكل إضافة هامة في منظومة المرور، خاصة مع الزيادة المستمرة في أعداد المركبات.

