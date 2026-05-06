دبلوماسي أمريكي سابق: ترامب يعتقد أن أمريكا قادرة على هزيمة إيران مع مرور الوقت

قال باتريك ثيروس، الدبلوماسي الأمريكي السابق، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطرح موقفًا يوم الاثنين، ثم يناقضه يوم الأربعاء، قبل أن ينفيه يوم الجمعة، مضيفًا أنه "بارع في سرد الروايات".

وأشار ثيروس خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أنه لو تمكن ترامب من التعبير بصورة أكثر منطقية، لربما قال إن تكتيكه الأساسي يقوم على خطة فعّالة، ويؤمن بأن الولايات المتحدة قادرة على تحمّل تبعات ما قد يسببه مضيق هرمز، إضافة إلى الموانئ الإيرانية في الخليج العربي، كما يرى أن واشنطن قادرة، مع مرور الوقت، على هزيمة إيران، لكن يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى واقعية هذا الطرح.

وأضاف أن من الممكن أن يسعى ترامب إلى إنهاء هذا الموقف بطريقة تصب في صالحه بدلًا من الانخراط مجددًا في الحرب، مستدركًا: "يبدو أنه ينسى ما قاله في يوم، ثم يتجاوزه في اليوم التالي".

وفي ردّه على سؤال بشأن ما إذا كان هذا السلوك يعكس نسيانًا أم يُعدّ جزءًا من استراتيجية ضغط أو حرب نفسية على الإيرانيين، قال ثيروس إنه ليس طبيبًا نفسيًا، لكنه يرى أن ترامب "لا يُظهر قدرة على جعل أفعاله متسقة أو منسجمة ضمن إطار منطقي واضح"