أحمد موسى: كل من روج لوجود قواعد عسكرية إسرائيلية في العراق مواقع إسرائيلية

علق الإعلامي أحمد موسى، على شائعات وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية في دولة العراق، قائلا :"اللي هو ازاي يعني والكلام عن قاعدة في العراق أمور خطر".

واضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن :"مكنش في أي قواعد وما حدث حالة من اللغط واللي اتقال الفترة الأخيرة كذب.. كل من روج لوجود قواعد عسكرية إسرائيلية في العراق مواقع اسرائيلية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، ان ممكن يكون حصل انزال جوي فقط، بعض وسائل الإعلامي حاولت الترويج لرواية إسرائيلية، وكل من روج لوجود قواعد عسكرية اسرائيلية في العراق مواقع اسرائيلية.