العراق يبحث أزمات المنطقة وتعزيز التعاون الدولي مع فرنسا والصين

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي
أ ش أ

 أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى العراق، باتريك دوريل، في بغداد، أهمية اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الأزمات بالمنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فؤاد حسين، استقبل يوم الاثنين السفير الفرنسي باتريك دوريل، في بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين العراق وفرنسا في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف: "كما تناول الجانبان التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، والتوترات الإقليمية الراهنة، حيث جرى التأكيد على أهمية اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الأزمات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين"، لافتا إلى أن "الوزير استعرض الحراك السياسي والحوارات الجارية بين القوى الوطنية لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أهمية دعم مسارات التوافق السياسي بما يحقق تطلعات الشعب العراقي ويعزز الاستقرار الداخلي.

كما أكد وزير الخارجية العراقي، في لقاء منفصل مع السفير الصيني تسوي وي، بمناسبة انتهاء مهام عمله الدبلوماسية في بغداد، دعم جهود الاستقرار وتعزيز التعاون الدولي.

وأوضحت الخارجية، في بيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية بين العراق والصين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".

وأوضح أن "الجانبين بحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدَين أهمية دعم جهود الاستقرار وتعزيز التعاون الدولي".

وأشاد الوزير "بالدور الذي اضطلع به السفير الصيني خلال فترة عمله في العراق، وإسهامه في تطوير العلاقات الثنائية، ولا سيما في مجالات الاقتصاد والطاقة والبنى التحتية"، متمنياً له "التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة".

من جانبه، أعرب السفير الصيني، عن تقدير بلاده "لمستوى التعاون القائم مع العراق"، مؤكداً "استمرار دعم جمهورية الصين الشعبية لمسار التنمية والاستقرار في العراق، وحرص الشركات الصينية على توسيع نشاطها واستثماراتها في السوق العراقية".

جانب من الحادث
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
